Veikals aizslēgts, produkti izvesti - kas pēdējā laikā notiek ar veikalu "Sky"?
Lielveikalu tīkla "Sky" pārvaldītājam, uzņēmumam "Skai Baltija", ir nodokļu parādi, un uzņēmums apstiprina, ka pašlaik notiek reorganizācija, vēsta LSM, atsaucoties uz Latvijas Radio.
Pēc tam, kad tika manīts, ka "Sky" veikals uz Rīgas–Siguldas šosejas piektdien bija slēgts, tika padziļināti izpētīts, kāds tam varētu būt bijis iemesls.
Darbinieki todien nezināja, ka veikals tiks slēgts; tas tika paziņots tikai stundu pirms slēgšanas. Daļu no veikalā pieejamiem produktiem izveda ārā. Kāpēc nācās slēgt veikalu un uz cik ilgu laiku, atbilde netika sniegta.
Latvijas Radio rīcībā ir informācija, ka produkti tika izvesti no veikala noliktavas pēdējo dienu laikā. Veikals turpināja strādāt, bet darbinieki klientus apkalpoja pie pustukšiem plauktiem.
Norādīts, ka darbinieki bija noraizējušies, ka viņus atlaidīs, iepriekš par to nepaziņojot. Saskaņā ar likumu kolektīvā darbinieku atlaišana ir iespējama tikai savlaicīgi – 30 dienas iepriekš –, iesniedzot informāciju Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), vēsta LSM.
Medijs arī dalās, ka aģentūra, nesniedzot informāciju par uzņēmumu nosaukumiem, jo tas nav atļauts, atklāja, ka "šogad, līdz 13. martam, NVA iesniegti septiņi darba devēju paziņojumi par plānoto darbinieku kolektīvo atbrīvošanu. No vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem nav saņemti paziņojumi par kolektīvo atlaišanu," raksta medijs.
Tiek norādīts, ka uzņēmumam "Skai Baltija" ir nodokļu parādi, un, saskaņā ar "Lursoft" informāciju, uz 11. martu parāds ir 1 178 264,19 eiro. No šī parāda 949 210,41 eiro ir atzīts par nokavētiem maksājumiem.
Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka uzņēmums nebija pietiekami veiksmīgi izvietojis savus veikalus, lai tie varētu sniegt pietiekamus ienākumus. Viņš uzskata, ka pašlaik notiek veikalu tīkla optimizācija, un cer, ka vismaz divi veikali turpinās veiksmīgi strādāt. Tomēr viņš arī piebilst, ka "Sky" filiāļu slēgšana neietekmēs kopējo mazumtirdzniecības tirgu Latvijā, ņemot vērā, ka veikalā tiek pārdotas luksusa preces.
Savukārt februārā beigās tika ziņots, ka "Sky" sācis sadarbību ar ēdienu piegādes platformu "Bolt Food". Uzņēmums norādīja, ka "Bolt Food" lietotājiem Rīgā ir iespēja pasūtīt pārtikas preces no trim lielveikaliem - no "Sky" Berģos, no veikala Duntes ielā un no veikala Kārļa Ulmaņa gatvē.
Tika ziņots, ka šī partnerība ļauj "Sky" pircējiem iegūt iecienītākos produktus un delikateses no veikala komfortabli, bez nepieciešamības doties uz fizisko veikalu, kā arī ieplānot piegādi sev ērtā laikā.
Jautājot par to, kāpēc produktus nav iespējams pasūtīt arī no "Sky" veikala Hipokrāta ielā, kompānijā aģentūrai LETA pauda, ka veikalu atlase veikta, ņemot vērā piegādes pārklājumu un operacionālās iespējas.
Tāpat "Sky" norādīja, ka "Bolt Food" piegādes pārklājums pilnībā sakrīt ar Berģu "Sky" veikala apkalpoto teritoriju, šajā veikalā ir nodrošināti īpaši apmācīti darbinieki tiešsaistes pasūtījumu komplektēšanai un kvalitātes kontrolei. Tas ļauj garantēt apkalpošanas kvalitāti un efektīvu pasūtījumu apstrādi.
Nākotnē uzņēmumā izvērtēs iespējas paplašināt sadarbību, iekļaujot arī citus veikalus, piebilda "Sky" pārestāvji.