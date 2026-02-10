"Skaistas meitenes" no Moldovas un cigāru smēķēšana: Epstīna failos vairākkārt uzpeld Lavrova vārds
Publiskotā finansista Džefrija Epstīna sarakste liecina, ka Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vārds viņa aprindās ticis regulāri apspriests.
ASV publicētie dokumenti par amerikāņu finansista Džefrija Epstīna lietu, kurš tika apsūdzēts seksuālajos noziegumos un nomira cietumā 2019. gadā, dokumentē desmitiem gadījumu, kad Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vārds parādās sarunās par neformālām tikšanās reizēm, diplomātiju un personīgajiem sakariem.
Projekts "možem objasņiķ" aprēķinājis, ka Krievijas ministra vārds tiek pieminēts vairāk nekā 140 reižu. Viens no detalizētākajiem un atklājošākajiem gadījumiem datēts ar 2018. gada oktobri. Toreiz Epstīns sarakstījās ar bijušo Slovākijas ārlietu ministru Miro Lajčaku. Sarunā tika apspriestas "skaistas meitenes" no Moldovas un tas, kurām no viņām "vajadzētu doties pie Miro". Tajā pašā sarakstē Epstīns piemin nenorādītu dāvanu no Lavrova kolēģa un toreizējā Krievijas pastāvīgā pārstāvja ANO Vitālija Čurkina. Pēc tam Lajčāks paziņo par dāvanu, ko Krievijas ministrs, domājams, viņam pasniegs tuvākajās dienās.
Citā sarakstē Lajčāks stāsta Epstīnam par vienu no savām tikšanās reizēm ar Lavrovu, kas noslēdzās ar cigāru smēķēšanu. Jāatzīmē, ka atklātajos avotos nav informācijas par jebkādiem kontaktiem starp Lajčaku un Lavrovu šajā periodā. Sarakstes konteksts liek domāt, ka Epstīns meklēja personīgu tikšanos ar Krievijas Ārlietu ministrijas vadītāju.
Lavrova vārds parādās arī agrākos dokumentos. Piemēram, 2016. gada septembrī Lavrovs ir pieminēts Epstīna sarakstē ar toreizējo Eiropas Padomes ģenerālsekretāru Torbjornu Jaglandu. Šajā sarakstē Epstīns vaicāja, kad Jaglands plāno tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, uz ko Jaglands atbildēja, ka detaļas tiks apspriestas ar Lavrovu.
Lavrova vārds parādās arī iekšējos analītiskajos ziņojumos, kurus, saskaņā ar dokumentiem, sagatavojuši Epstīna palīgi. Vienā no šādiem ziņojumiem galvenais dienas notikums bija Krievijas ministra tikšanās ar toreizējo ASV valsts sekretāru Džonu Keriju. Spriežot pēc sarakstes, Epstīns rūpīgi sekoja līdzi sarunām par Sīriju — šis jautājums bija galvenais Kerija un Lavrova dialogā Maskavas militārās iejaukšanās un starptautisko diskusiju par konflikta nākotni laikā.
No publicētajiem dokumentiem nav skaidrs, vai Epstīns tieši sazinājās ar Lavrovu. Tomēr Krievijas ārlietu ministra pieminēšanas biežums un apmērs sarakstē un iekšējos materiālos uzsver, cik cieši viņš bija klāt amerikāņu finansista sarunās.