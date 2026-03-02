Lestenes pagastā meklētais Arvils, kurš pazuda vien 500 metrus no mājām, ir atrasts miris
Bezvēsts pazudušais 32 gadus vecais Arvils Vicinskis, ko tuvinieki izmisīgi meklēja kopš 13. februāra ir atrasts bez dzīvības pazīmēm, ziņo Valsts policija. Jau ziņots, ka vīrietis pazuda pēc viesošanās pie savas tantes Lestenes pagastā - viņš bija ceļā uz savām mājām, kas atradās vien 500 metru attālumā, tomēr galamērķi tā arī nesasniedza.
Vīrieša māsa un mamma raidījumam "Degpunktā" aizvadītajā nedēļā norādīja, ka par Arvila pazušanu pārdzīvo smagi un atzina, ka viņas plosa liela neziņa par Arvila likteni. "Versija vienīgā ir tāda, ka varbūt, ejot mājās, kāds viņu notrieca," asarām acīs raidījumam norādīja vīrieša mamma Sarika. "Varbūt viņš pēc tam ir ielikts mašīnā un kaut kur izmests. Vienīgā tāda versija..."
PAPILDINĀTS 2. martā plkst. 11.52— Valsts policija (@Valsts_policija) March 2, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Arvils Vicinskis ir atrasts bez dzīvības pazīmēm.
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/UE5m54SKgs
Tuvinieki arī uzsvēra, ka Arvilam šāda pazušana neesot raksturīga — viņš ir komunikabls un allaž atbild, ja kāds viņam zvana. Tomēr pēc 13. februāra vīrietis par sevi vairs nebija devis ziņas, bet četras dienas vēlāk - viņa telefons bija izslēgts. Arvila mammas brālis Sadko norādīja, ka sazināās ar visiem iespējamiem apkaimes cilvēkiem, kas varētu kaut ko zināt, tomēr neviens par Arvila pazušanu neko vairāk nemācēja pateikt. Sadko arī pauda, ka katru dienu izstaigā tuvējo apkārtni, mēģinot rast lielāku skaidrību par notikušo vai atrast kādu zīmi, kas ļautu rekonstruēt tās dienas notikumus, tomēr šie meklējumi nebija vainagojušies panākumiem.
Jau ziņots, ka Valsts policija 19. februārī ziņoja, ka 1993. gadā dzimušais Arvils 13. februārī vakarpusē Tukuma novadā, Lestenes pagastā, devās no mājām "Blāzmas" uz mājām "Meldiņi", kur atrodas viņa dzīvesvieta, un pazuda bez vēsts. Likumsargi ziņoja, ka vīrietis ir 180 cm garš, gaišām acīm, īsiem gaiši brūniem matiem un nelielu gaiši brūnu bārdu. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies zaļas krāsas darba drēbēs ar atstarojošiem elementiem un gaišas krāsas sporta apavos. 2. martā VP norādīja, ka bezvēsts prombūtnē bijušais Arvils Vicinskis ir atrasts bez dzīvības pazīmēm.