“Lavrovs gadījumā nav ministra amatā kopš Jēzus dzimšanas?” NATO šefs Marks Rute ēterā nodemonstrē alianses humora arsenālu un noliek pie vietas Krieviju
Ar ironisku piezīmi par Krievijas ārlieta ministra Sergeja Lavrova “mūžīgo atrašanos amatā” NATO ģenerālsekretārs Marks Rute skaidri apliecināja: alianse nekritīs Krievijas retorikas lamatās — fokusā ir darbi, nevis propaganda.
Runājot par Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, Rute uzsvēra: "Lavrovs ir Krievijas ārlietu ministrs jau kopš Jēzus Kristus dzimšanas, un nekas noderīgs no viņa mutes nekad nav nācis. Nepievērsīsim viņam pārāk lielu uzmanību," viņš sacīja.
🔔« Lavrov has been the foreign minister of the Russian Federation since the time of Jesus Christ's birth, and nothing useful has ever come from his mouth. It's not worth paying too much attention to him », #NATO Secretary General Rutte said on Fox News on Sept. 25. #StopRussia pic.twitter.com/QsRwuNWSg3— The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) September 25, 2025
"Amerikāņu ieroču piegādes Ukrainai, ko finansē Vašingtonas sabiedrotie, turpināsies bez pārtraukumiem," tāpat arī apliecināja NATO ģenerālsekretārs.
Kā zināms, ASV prezidents Donalds Tramps tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros, sacīja, ka NATO valstīm būtu jānotriec Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj to gaisa telpu.
Pagājušo iektdien trīs Krievijas iznīcinātāji “MiG-31” bez atļaujas 12 minūtes atradās Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča pie Vaindlo salas, lidojot bez plāna, ar izslēgtiem transponderiem un nesazinoties ar gaisa kontroli, bet uz notikušo reaģēja NATO misijā iesaistītie Itālijas F-35; savukārt naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, no kuriem apdraudošie tika notriekti.