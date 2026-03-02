Zendaja un Toms Holands slepeni apprecējušies? Stilists nāk klajā ar paziņojumu
Aktrises Zendaja un aktieris Toms Holands, iespējams ir slepeni apprecējušies, apgalvo Zendajas ilggadējais stilists Lavs Roučs.
Uz sarkanā paklāja “Actor Awards 2026” ceremonijā 1. martā viņš medijiem paziņoja: “Kāzas jau notikušas. Jūs tās palaidāt garām.” 47 gadus vecais stilists, kurš ar Zendaju sadarbojas kopš 2010. gadu sākuma, ar smaidu piebilda: “Tā ir pilnīga patiesība.” Oficiāls apstiprinājums no abu aktieru puses pagaidām gan nav sniegts.
Baumas par pāra laulību uzvirmoja jau februārī, kad Zendaja Losandželosā tika manīta ar jaunu gredzenu tajā pašā pirkstā, kur iepriekš nēsāja piecu karātu dimanta gredzenu. Tomēr vēl aizvadītā gada jūlijā Roučs norādīja, ka kāzu plānošana pat neesot sākusies, jo aktrise ir aizņemta ar vairākiem filmu projektiem. “Procesu mēs vēl pat neesam sākuši. Mums ir daudz laika,” viņš toreiz sacīja.
Zendaja un Holands publiski apstiprināja savas attiecības 2021. gadā un kopš tā abi izvairījušies par attiecībām runāt publiski. “Mūsu attiecības ir kaut kas svēts, ko mēs ļoti sargājam,” 2023. gadā intervijā žurnālam “The Hollywood Reporter” uzsvēra Holands. Bet podkāstā “Smartless” viņš reiz atzina, ka viņam ir ļoti paveicies, ka viņa dzīvē ir Zendaja.