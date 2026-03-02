ASV ziņo, ka triecieni raidīti pret 1250 mērķiem Irānā
ASV ziņo, ka prioritāte tiek piešķirta objektiem, kas rada tūlītējus draudus.
ASV ziņo, ka triecieni raidīti pret 1250 mērķiem Irānā

ASV armija paziņojusi, ka pirmo 48 laikā kopš uzbrukuma sākuma Irānai ASV devušas triecienus vairāk nekā 1250 mērķiem valstī.

Starp bombardētajiem mērķiem ir komandpunkti, ballistisko raķešu palaišanas vietas, karakuģi un zemūdenes, kā arī pretkuģu raķešu baterijas, teikts faktu apkopojumā, ko izplatījusi ASV Centrālā pavēlniecība. Armija uzskaitījusi, ka ASV šajos uzbrukumos izmantojušas 25 līdzekļus, tai skaitā "B-2" bumbvedējus, iznīcinātājus "F-35", bezpilota lidaparātus "MQ-9 Reaper” un citus līdzekļus. ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja, ka karaspēks veic triecienus, “lai demontētu Irānas režīma aparātu, prioritāti piešķirot objektiem, kas rada tūlītējus draudus.”

