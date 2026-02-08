Epstīna "taustekļi" Latvijā: kā latviešu meitene iekrita dzimumnoziedznieka aģenta tīklos - līdz šim nezināmas detaļas
Valsts policija šonedēļ sāka kriminālprocesu par iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai Džefrija Epstīna noziedzīgajā tīklā. Epstīna faili liecina, ka vairāki no šiem vervētājiem un citi Epstīna līdzgaitnieki ir gan regulāri darbojušies Latvijā, gan iepinuši ietekmīgā dzimumnoziedznieka valgos latvietes arī citviet pasaulē.
Kā noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”, viens no viņiem, Daniels Siads, uzturēja ilgstošus kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem, kā arī savervēja vismaz vienu latvieti ārzemēs.
2009. gada jūlijā Džefrijs Epstīns pēc 13 apcietinājumā pavadītiem mēnešiem par bērna iesaistīšanu prostitūcijā iznāca no cietuma. Arī ieslodzījuma laikā viņam atļāva sešreiz nedēļas laikā atstāt cietumu darba iemeslu dēļ.
Epstīna faili liecina, ka pie cilvēktirdzniecības tīkla attīstīšanas viņš sāka domāt jau pāris mēnešus pirms pārcelšanās no cietuma uz mājas arestu. Jau 2009. gada maijā ar viņu sarakstās Daniels Amars Siads – franču alžīriešu izcelsmes Zviedrijas pilsonis. Abi tobrīd ir pazīstami vismaz pāris gadu – viņi apmainījušies apsveikumiem Jaunajā gadā 2007. gada sākumā.
2009. gada maija e-pastā Epstīnam Siads plāno “izlūkošanas” braucienu pa Centrāleiropu. Vasaras mēnešos pirms skolas atsākšanās viņš sola mazos ciematiņos Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā sagādāt Epstīnam lielisku pārsteigumu, kad viņš ieradīsies Parīzē. Miljonāram Epstīnam Francijas galvaspilsētā piederēja vairāki dzīvokļi.
No tālākās sarakstes ir nepārprotami skaidrs, ko Siads domājis ar pārsteigumu. Viņš skaidro, ka viņam vajadzēs vismaz 4 tūkstošus eiro, jo dažreiz ir jāuzsauc meiteņu vecākiem pusdienas vai kafija. Modeļu meklēšanā ļoti palīdzot tas, ka viņam esot fotokamera, priecājas Siads. Noprotams, ka to apmaksājis Epstīns, jo dažas nedēļas vēlāk Siads atvainojas, ka laikam kameru salauzis.
Vēlāk Siads atskaitās par to, ka atradis modeli no Latvijas, kas būšot superzvaigzne – ir 20 gadus veca, bet izskatās jaunāka. Viņa arī reiz esot satikusi Žanu Liku – acīmredzami domāts Žans Liks Brunels, ar Epstīna finansējumu izveidotās modeļu aģentūras “MC2” direktors, kurš arī ir ticis turēts aizdomās par seksuāliem noziegumiem un tiek uzskatīts par ietekmīgu Epstīna tīkla veidotāju. Pirms četriem gadiem Brunels izdarīja pašnāvību Parīzes cietumā.
2009. gada rudenī Siads organizē minētās latviešu modeles braucienu uz Ņujorku un tikšanos ar Epstīnu. Gadu vēlāk, 2010. gada septembrī Siads raksta Latvijas aģentūras “Natalie” direktoram Ērikam Meisānam kā šīs modeles aģents, dod viņas kontaktus un mudina sagādāt viņai iespēju nokļūt uz žurnālu vākiem.
Aģentūras “Natalie” direktoru Ēriku sarakstē ar Epstīnu Siads piemin vairākkārt jau 2009. gada nogalē un 2010. gada sākumā. Viņš stāsta par to, ka ir Ērika sens draugs, ka piedalījies labā kastingā, ka Ēriks labprāt strādātu kopā ar Siadu un labprāt satiktu arī Džefriju. Siads raksta, ka esot Ērikam pastāstījis – Džefrijs ir Brunela draugs un partneris, bet Žans Liks par to nez kāpēc esot sadusmojies.
Meisāns sarunā ar “de facto” nenoliedz, ka Siads kontaktus ar viņu ir uzturējis vēl nesen – kovidlaikā sūtījis bildes no brīvprātīgā darba Stokholmas slimnīcā un pirms pāris gadiem apsveicis Jaunajā gadā. Taču viņš nekad neesot zinājis par Siada saikni ar Epstīnu. “Es vispār to Epstīnu uzzināju kaut kādā 2011.gadā, kad te bija tāds skandāls. Nu tas pats, kas tagad ir. Tikai tagad faili, bet toreiz bija publikācijas presē, ka tur Epstīns. Nu tad es tikai par tādu uzzināju,” apgalvo Meisāns.
Par Siada apgalvojumiem vēstulēs Epstīnam, ka Ēriks gribētu ar viņu strādāt, Meisāns saka: “Kā es varu nokomentēt? Es tagad tā kā no viņa puses skatos. Ja tas cilvēks droši vien strādā par naudu, lai viņš var braukātu un kaut kāds kontaktus, viņš savam šefam ziņo, cik viņš ir svarīga persona, kā viņš atbrauca, kā viņu uzņēma, kādi viņam tur gali, kā tur viss sakārtots... Es tā to varu nokomentēt. (..) Nu viņš stādījās priekšā, ka viņam ir draugs, kuram pieder aģentūra un, teiksim, atbraucis viņš uz Latviju varbūt nodibināt kaut kādus kontaktus.” Pats Meisāns Siadam rakstījis tagad, kad presē parādījās ziņas par abu saraksti, tomēr atbildi nesaņēma. Arī uz “de facto” mēģinājumiem sazināties Siads nereaģēja.
Līdz pat 2018. gadam Epstīns saviem grāmatvežiem regulāri uzdod pārskaitīt Siadam naudu – dažreiz 10, dažreiz 25 tūkstošus eiro vai dolāru. Reizēs, kad banka palūdza skaidrot maksājumus Siadam, Epstīna darbinieki norādīja, ka viņam tiek maksāts par fotogrāfa pakalpojumiem vai ticis izsniegts aizdevums.
“de facto” izdevās noskaidrot, ka 2016. gada rudenī Siads Barselonā savervēja kādu latviešu studenti ar solījumiem kļūt par “Victoria’s Secret” modeli. Tālāk sekoja viņas saziņa ar Epstīnu, sarakste “Skype”, intīma rakstura video sūtīšana, dāvanu un naudas saņemšana, vairāki lidojumi no Eiropas uz Maiami, lai dotos uz netālo Palmbīču, kur atradās viena no Epstīna rezidencēm. Saraksti ar Epstīna asistenti Lesliju Grofu studente turpināja līdz pat 2018. gada vidum, kad lūdza viedokli – vai Džefrijs vispār vēl gribot viņu savā dzīvē. Uz asistentes jautājumu, ko lai atbild, Epstīns norāda: “Nestreso!”
Sarakste ar latviešu studenti labi parāda, cik prasmīgs manipulators bija Epstīns. 2017. gada pavasarī finansists viņai pārmet čīkstēšanu un pamāca, kā jārunā ar vīriešiem. Jābūt mierīgai, jautrai, klusai un izpalīdzīgai, bet ne pārgudrai, agresīvai vai sliktā omā. Epstīns norāda, ka meitene par daudz sūdzoties un ka viņš nevarot saprast – varbūt viņa nav laimīga ar tagadējo dzīvesveidu.
“Kad tu strādāji pie sava bakalaura darba, tu stundām ilgi pūlējies izdarīt visu pareizi. Un tas viss – lietai, kuras rezultātam tavā dzīvē būs maza nozīme. Bet, kad runa ir par palīdzēšanu man, par meiteņu atrašanu, tu kļūsti slinka un atrodi aizbildinājumu pēc aizbildinājuma. Ir muļķīgi tik daudz laika bez nekāda ieguvuma tērēt skolai un tik maz – lietām, kas ir patiešām nozīmīgas. Piedod, bet tas ir patiesi un muļķīgi,” jaunietei raksta Epstīns.
Latviešu studente ir spiesta taisnoties: “Tā ir taisnība, es nezināju, kā sakārtot prioritātes. Skola vienmēr bija vissvarīgākā, un es vienmēr domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā pierādīt sevi. Bet tam tā nevajadzētu būt. Kopš es satiku tevi, mana dzīve ir mainījusies un kļuvusi labāka. Ja meiteņu atrašana ir veids, kā palīdzēt, es to darīšu bez jebkādām atrunām.”
Uzdevumu meklēt meitenes, ko ievilkt tīklā, Epstīns sarakstēs deva arī daudzām citām jaunietēm, veidojot sava veida piramīdas shēmu. Pirms dažiem gadiem vairākas no Epstīna cietušās vērsās tiesā pret “Deutsche Bank”, ka tā pieļāvusi sava klienta Epstīna noziedzīgo shēmu īstenošanu laika posmā starp 2013. un 2018. gadu, pieverot acis uz aizdomīgajiem maksājumiem un skaidras naudas izņemšanu lielos apmēros. Banka piekrita izmaksāt 75 miljonus dolāru lielu kompensāciju.
Starp šiem anonīmajiem upuriem bija arī jau pieminētā Daniela Siada savervētā latviešu studente. To “de facto” apstiprināja cietušās pārstāvis, advokāts Andris Tauriņš: “Mana kliente tāpat kā daudzas citas sievietes ir bijusi pakļauta Epstīna seksuālās vardarbības shēmai, par ko tiesvedībā ASV viņa ir tikusi atzīta par cietušo. Šobrīd, sargājot savu privātumu, kliente nevēlas sniegt plašākus komentārus, taču nepieciešamības gadījumā sadarbosies ar Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm.”
Ja Epstīns un Brunels jau ir miruši, bet Epstīna kādreizējā partnere un līdzzinātāja Gīleina Maksvela ir ASV cietumā, tad par Daniela Amara Siada tagadējo atrašanās vietu ziņu nav. Gan viņa un, iespējams, arī citu Epstīna rekrutētāju gaitas Latvijā, gan arī latviešu ievilināšana Epstīna tīklos, kas notikusi citās valstīs, varētu ieinteresēt arī mūsu policiju, pieļauj iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV). Vaicāts, vai Latvija varētu lūgt Zviedrijai vai ASV lūgt palīdzību nopratināt cilvēkus, uz kuru darbībām Latvijā norāda sarakste, ministrs saka: “Es pilnīgi noteikti neizslēdzu. Kā es minēju, mērķis mums ir – abstrahējoties no tā kopējā visa lielā apjoma, kas ir – tieši saistībā ar šiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgām meitenēm, kas ir minēti. Līdz ar to arī šodien tikos ar ģenerālprokuroru. Mēs pārrunājām arī, protams, neizbēgami šo jautājumu.”
Valsts policijas šonedēļ sāktais kriminālprocess ir sākotnēji kvalificēts pēc Krimināllikuma panta par cilvēku tirdzniecību. Sods par šo noziegumu, ja tas veikts organizētā grupā, var sasniegt 15 gadus cietumā.