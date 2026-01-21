Soctīklos smejas par Lavrovu: Krievijas ārlietu ministra publiskās muļķības iemūžinātas video
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs publiski demonstrēja zināšanu līmeni, kas knapi atbilst vidusskolas izglītībai. Pietika ar "Vikipēdijas" atvēršanu, taču Krievijas diplomātijā, šķiet, tas ir pārāk sarežģīti.
Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova jaunākais apkaunojošais incidents ir izraisījis izsmieklus sociālajos tīklos. Amatpersona apgalvoja, ka Lielbritānija "nepamatoti sevi dēvē par varenu" un ka to vajadzētu saukt vienkārši par Britāniju.
Cilvēki soctīklos norādīja uz Lavrova acīmredzamo nespēju atbildēt uz elementāru jautājumu no skolas mācību programmas. Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis pievērsa uzmanību šim ministra apgalvojumam.
"Tas ir skaidrs Krievijas līderu intelektuālā līmeņa piemērs," viņš atzīmēja.
Kazanskis norādīja, ka Lielbritānijas nosaukumā vārds "Liel" netiek lietots kā "varenības" termins, bet gan kā ģeogrāfiska atšķirība pēc salas lieluma. Šo informāciju var viegli pārbaudīt, izmantojot publiskos avotus.
"To var noskaidrot 10 sekundēs, taču Krievijas augstākajam diplomātam ne tikai trūkst diplomātam nepieciešamo pamatzināšanu, bet viņš arī nezina, kā lietot "Google"," rakstīja blogeris.
Vēsturiskais konteksts
Kazanskis norāda, ka atšķirība starp "Lielo" un "Mazo" Lielbritāniju ir saistīta ar seno tradīciju ģeogrāfiskos aprakstos atšķirt salas pēc lieluma.
Britānija bija romiešu lietots nosaukums salai, kur mūsdienās atrodas Anglija, Skotija un Velsa.
Vārds "Liel" (angļu "Great") nozīmē "lielā", nevis "varenā" vai "spēcīgā". Romieši salu sauca par Britannia. Vēlāk Eiropā pastāvēja arī Mazā Britānija, kas bija reģions Francijā, kuru apdzīvoja britu izcelsmes ciltis.
Lai atšķirtu salu no Francijas reģiona, sāka lietot nosaukumu Lielbritānija ("Great Britain").
Kazanskis arī uzsvēra, ka šādām lietām vajadzētu būt par pamatu ārpolitikas departamenta vadītāja publiskajiem paziņojumiem.