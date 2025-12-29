Zelenskis noraida "meļa Lavrova" apsūdzības
Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei neatbilst realitātei un var kalpot par attaisnojumu agresorvalsts uzbrukumiem Kijivai, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Kārtējie Krievijas Federācijas meli. Ir skaidrs, ka vakar mums bija tikšanās ar Trampu, un ir skaidrs, ka krieviem, ja mums nav skandāla ar Ameriku - un mums ir progress -, viņiem tā ir neveiksme. Jo viņi nevēlas izbeigt šo karu, spējam to izbeigt tikai ar spiedienu uz viņiem. Nu, un meklēja - esmu pārliecināts - šajā viņi meklēja ieganstus," žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents sacīja, ka "sagaidījis kādu retoriku" no Krievijas puses jau svētdien, kad viņš tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Viņš uzsvēra, ka tas varētu būt attaisnojums triecieniem Kijivai. "Redziet, viņi iet tālāk. Tagad ar savu paziņojumu viņi tikai gatavo augsni triecieniem, iespējams, galvaspilsētai un, iespējams, valsts ēkām. Mēs jau to piedzīvojām septembrī, kad bija raķešu uzbrukums Ukrainas Ministru kabinetam, jūs to atceraties. Tāpēc mums tagad ir jābūt uzmanīgiem, visiem noteikti. Iespējams, ka būs uzbrukums galvaspilsētai, jo īpaši tāpēc, ka šis cilvēks, ja to var saukt par cilvēku, teica, ka viņi izvēlēsies atbilstošus mērķus. Tas nozīmē, ka viņi draud," viņš teica.
"Principā prezidentam Trampam, viņa komandai, eiropiešiem, manuprāt, ir jāiesaistās un atbilstoši jāstrādā ar cilvēkiem, par kuriem vakar tika teikts, ka viņi ļoti vēlas izbeigt karu," piebilda Zelenskis.
Lavrovs pirmdien apgalvoja, ka noticis Ukrainas dronu trieciens Putina rezidencei Novgorodas apgabalā. Trieciena laikā esot iznīcināts 91 Ukrainas Bruņoto spēku drons, pauda ministrs. Krievijas Aizsardzības ministrija neko nav ziņojusi par dronu triecienu Putina rezidencei. Nav arī informācijas par cietušajiem vai postījumiem.
Kā norādīja Lavrovs, reaģējot uz notikušo, Maskava pārskatīs savu nostāju sarunās, neizstājoties no sarunu procesa, un arī uzbruks. Atbildes trieciena mērķi un laiks jau ir noteikti, pauda Lavrovs.