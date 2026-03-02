"Lielais belziens vēl tikai sekos..." Tramps intervijā CNN izstāsta par plāniem attiecībā uz Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps medijam CNN paziņojis, ka šobrīd "ASV armija izdauza Irānu līdz pamatiem", un brīdināja, ka "lielais blieziens vēl tikai priekšā".
“Mēs dodam viņiem pamatīgu triecienu. Manuprāt, viss norit ļoti labi. Mums ir labākā armija pasaulē, un mēs to izmantojam," intervijā pauda Tramps. Uz jautājumu cik ilgi militārais konflikts varētu ilgt, Baltā nama saimnieks pauda, ka "nevēlētos, lai tas pārāk ieilgst". "Es domāju, ka tās varētu turpināties četras nedēļas. Un mēs šobrīd pat nedaudz apsteidzam grafiku.”
Tramps arī apstiprināja, ka ASV dara vairāk nekā tikai īsteno militārus uzbrukumus, lai palīdzētu Irānas iedzīvotājiem atgūt kontroli pār savu valsti. “Jā, mēs to darām. Taču šobrīd mēs vēlamies, lai visi paliek telpās. Ārā nav droši,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka situācija drīzumā kļūs vēl bīstamāka. “Mēs vēl pat neesam sākuši viņus nopietni apšaudīt. Lielais belziens vēl nav noticis. Bet tas tuvojas.”
Prezidents kā “lielāko pārsteigumu” kara gaitā minēja Irānas uzbrukumus arābu valstīm reģionā – Bahreinai, Jordānijai, Kuveitai, Katarai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. “Mēs bijām pārsteigti,” viņš sacīja. “Mēs šīm valstīm teicām: ‘Mēs ar to tiksim galā,’ bet tagad viņi vēlas cīnīties.” Tramps piebilda, ka šo valstu līderi ir “stingri un gudri”, bet Irānas rīcība – apšaudot viesnīcu un dzīvojamo ēku – tikai sadusmojusi reģiona partnerus.
Runājot par situāciju Irānas vadībā, Tramps apgalvoja, ka sākotnējos triecienos tika nogalināti 49 augsta līmeņa pārstāvji. “Četrdesmit deviņi cilvēki. Tas bija neticams trieciens,” viņš teica. "Viņi kļuva nedaudz augstprātīgi tiekoties visi vienuviet," viņš piebilda. "Viņi domāja, ka ir neatklājami. Bet viņi tādi nebija. Mūs tas šokēja."
Tāpat Tramps piebilda, ka nav skaidrs, kurš šobrīd vada Irānu: “Mēs nezinām, kas ir vadībā. Viņi paši nezina, kas viņus vada.” Prezidents arī uzsvēra, ka mēģinājumi panākt vienošanos ar Irānu bijuši neveiksmīgi: “Mēs nevarējām ar šiem cilvēkiem noslēgt darījumu.” Pēc viņa teiktā, pašreizējā militārā rīcība ir pareizais ceļš: “Tas ir veids, kā tikt galā ar Irānas radīto apdraudējumu". Sarunas noslēgumā Tramps rezumēja, ka viss noritot pēc plāna.