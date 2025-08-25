“Viņš kalpo Putinam jau ceturdaļgadsimtu” Sibiha norāda, ka Lavrovs ir pēdējais, kurš var runāt par leģitimitāti
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha atbildējis savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam pēc tam, kad tas paziņoja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis “nav” leģitīms.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs intervijā ASV partneru tīklam NBC News sacīja, ka Krievija drošības garantijas esot piedāvājusi “vairākkārt”.
Viņš piebilda, ka Vladimirs Putins ir gatavs tikties ar Volodimiru Zelenski “kad darba kārtība būs gatava”, taču norādīja, ka Krievijas diktators, visticamāk, neparakstīs miera vienošanos ar Ukrainas līderi.
Maskava ir apšaubījusi Ukrainas prezidenta leģitimitāti pēc tam, kad pērn kara stāvokļa dēļ valstī tika atliktas vēlēšanas.
“Kad nonāksim līdz posmam, kad dokumenti būs jāparaksta, mums būs nepieciešama ļoti skaidra visu izpratne, ka persona, kura paraksta, ir leģitīma,” viņš sacīja. “Pēc Ukrainas konstitūcijas Zelenskis šobrīd tāds nav.”
Andrijs Sibiha reaģējis uz Lavrova izteikumiem, sakot: “Nekas nav absurdāks par lekciju par leģitimitāti no cilvēka, kurš 21 gadu sēž savā krēslā, kalpojot kādam, kurš pie varas ir jau vairāk nekā 25 gadus.”
“Viņam nav leģitimitātes runāt par leģitimitāti,” viņš piebilda. “Šādi maldīgi izteikumi parāda, ka Krievija noraida miera centienus.”