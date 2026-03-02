Maskavas centrā ar šautu brūci galvā atrasts biznesmenis un bijušais Krievijas prezidenta amata kandidāts Umars Džabrailovs
Umars Džabrailovs atrasts ar šautu brūci Tveras ielā Maskavā. Bijušā Krievijas Federācijas padomes Čečenijas pārstāvja dzīvību glābt neizdevās.
Bijušais Čečenijas senators, ievērojamais uzņēmējs un politiķis Umars Džabrailovs atrasts ar šautu brūciMaskavas centrā. Tiesībaizsardzības iestāžu avots apstiprināja uzņēmēja nāvi un precizēja, ka tā bijusi pašnāvība.
Notikuma apstākļus izmeklē attiecīgās iestādes, ziņo "The Moscow Times". Krievijas "Telegram" kanāliem "Baza" un "Mash" ziņo, ka politiķis un uzņēmējs atrasts ar šautu brūci galvā elitārajā dzīvojamajā kompleksā "Vesper Tverskaja" Tverskas ielā. Blakus viņam atradās 9 mm "Luger" pistole. Ap pulksten 3:00 naktī Džabrailovs kritiskā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Ārsti diagnosticēja smadzeņu tūsku un smagus galvaskausa bojājumus, un, neskatoties uz reanimācijas centieniem, 67 gadus veco politiķi neizdevās glābt.
"Mash" vēsta, ka neilgi pirms traģiskā incidenta nodokļu iestādes bija iesaldējušas visus Džabrailova bankas kontus sešās finanšu iestādēs. Iemesls bija nodokļu, nodevu, naudas sodu nemaksāšana, liecina "Spark" dati. Šis nebija uzņēmēja pirmais pašnāvības mēģinājums. Viņš jau bija spēris līdzīgu soli 2020. gadā, taču tika izglābts. Umars Džabrailovs ieņēma ievērojamu amatu Krievijas politiskajā un biznesa dzīvē.
Deviņdesmitajos gados viņš vadīja vairākus projektus kompāniju grupai "Plaza", kas kontrolēja nekustamo īpašumu Maskavā, tostarp iepirkšanās centrus "Ohotnij Rjad" un "Smoļenska pasāža", kā arī vairākus citus nozīmīgus aktīvus. 2000. gadā viņš kandidēja uz Krievijas Federācijas prezidenta amatu, bet saņēma tikai 0,1% balsu, ieņemot pēdējo vietu starp pretendentiem. No 2004. līdz 2009. gadam Džabrailovs pārstāvēja Čečeniju Federācijas padomē, kur viņš bija Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un bija Krievijas delegācijas PACE loceklis, piedaloties starptautiskos forumos, kuros tika apspriesti ārpolitikas jautājumi. 2017. gadā viņš bija iesaistīts apšaudē viesnīcā "Four Seasons" Maskavā, kur viņam piederēja savs dzīvoklis. Pēc šī incidenta Džabrailovs tika izslēgts no partijas "Vienotā Krievija", un tiesa viņam piesprieda 500 000 rubļu naudas sodu par apsūdzībām, kas saistītas ar huligānismu un narkotiku lietošanu.