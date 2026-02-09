Lavrovs piedraud Eiropai ar karu, minot atšķirību no iebrukuma Ukrainā
Krievijas ārlietu ministrs, solot neuzbrukt Eiropai, gandrīz precīzi atkārtoja Dmitrija Peskova vārdus, kurš 2022. gadā solīja, ka iebrukums Ukrainā nebūs.
8. februārī Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai, kas, pēc Krievijas mediju ziņām, ir pretrunā ar viņa paša apgalvojumu jau nākamajā teikumā.
"Mums nav nodoma uzbrukt Eiropai," solīja Krievijas ārlietu ministrs. Tomēr ministrs neaizmirsa Kremļa iecienīto melu taktiku "viens solis uz priekšu, divi soļi atpakaļ", nosaucot apstākļus, kādos karš faktiski sāktos.
Pēc 75 gadus vecā Vladimira Putina sabiedrotā teiktā, tas būtiski atšķirtos no Krievijas iebrukuma Ukrainā. "Ja Eiropa pēkšņi sāks uzbrukt Krievijai, tā nebūs īpaša militāra operācija no mūsu puses, bet gan pilnvērtīga militāra atbilde ar visiem pieejamajiem militārajiem līdzekļiem," vēlreiz solīja Lavrovs.
Ievērības cienīgi, ka Sergeja Lavrova retorika gandrīz pilnībā atkārtoja Dmitrija Peskova vārdus, kurš 2022. gada 2. februārī apgalvoja, ka "iebrukums Ukrainā nebūs". Krievijas neuzbrukšanas apgalvojumi nav ticami, jo tā jebkurā brīdī varētu pārkāpt vienošanās, atsaucoties uz mainīgiem apstākļiemvai paziņojot, ka viņiem uzbruka, kas nozīmē, ka tas nav karš, bet gan pašaizsardzība.
Sergejs Lavrovs Džefrija Epstīna failos ir pieminēts vairāk nekā 140 reizes.