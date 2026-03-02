Apdraudēta Irānas dalība Pasaules kausā futbolā
Saistībā ar karadarbību Tuvajos Austrumos apdraudēta Irānas izlases dalība šī gada Pasaules kausa (PK) izcīņā, kas norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā.
Irānas izlasei no 15. līdz 26. jūnijam ASV ir paredzēts aizvadīt trīs grupu turnīra spēles - divas Inglvudā un vienu Sietlā. ASV un Izraēla kopš sestdienas ir vērsušās pret Irānu koordinētos uzbrukumos, kuros tika nogalināts augstākais līderis ajatolla Ali Khamenei un vēl desmitiem augstu amatpersonu.
Tas izraisīja Irānas atbildes reakciju, kuras rezultātā raķetes tika raidītas pret ASV sabiedrotajiem, tostarp 2022. gada PK rīkotāju Kataru un Saūda Arābiju, kuru Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) ir izvēlējusies par 2034. gada finālturnīra rīkotāju.
"Skaidrs ir tas, ka pēc šī uzbrukuma no mums nevar gaidīt, ka mēs ar cerībām gaidīsim Pasaules kausu," pirmdien sacīja Irānas Futbola federācijas (FFIRI) un Āzijas Futbola konfederācijas (AFC) viceprezidents Mehdi Tadžs.
Nav skaidrs, vai valsts atbalstītā FFIRI varētu atteikties sūtīt savu komandu uz turnīru, kas sāksies 11. jūnijā, vai arī ASV valdība varētu to neielaist valstī.
FIFA kopš sestdienas nav sniegusi komentārus, kad ģenerālsekretārs Matiass Grafstrēms paziņoja, ka tā "uzraudzīs notikumu attīstību".
Irānai ir viena no spēcīgākajām izlasēm Āzijā, un tā ir kvalificējusies sešiem no pēdējiem astoņiem pasaules čempionātiem. FIFA pasaules rangā tā ieņem 20. vietu 211 valstu konkurencē un kopš pēdējā PK Katarā nav bijusi zemāk par 24. pozīciju.
Irānai PK finālturnīrā paredzētas spēles ar rangā zemāk esošajām Jaunzēlandi (FIFA 85.), Ēģipti (31.), kā arī Beļģiju (11.).
FIFA Pasaules kausa noteikumi paredz komandas izstāšanos vai izslēgšanu no turnīra, lai gan juridiskā redakcija ir neskaidra.
Saskaņā ar 6. panta 7. punktu šādā gadījumā "FIFA lemj par šo jautājumu pēc saviem ieskatiem un veic visus nepieciešamos pasākumus". "FIFA var nolemt aizstāt attiecīgo dalīborganizāciju ar citu asociāciju," teikts noteikumos.
Šis juridiskais formulējums dod FIFA prezidentam Džanni Infantīno plašas pilnvaras pieņemt jebkuru lēmumu attiecībā uz Irānu. Tikai pirms 18 mēnešiem Infantīno paziņoja par lēmumu 2025. gada Pasaules klubu kausa izcīņas dalībnieku sastāvu papildināt ar argentīniešu zvaigznes Lionela Mesi pārstāvēto ASV komandu Maiami "Inter", lai gan turnīra formāts un noteikumi to neparedzēja. Ja Irāna izstāsies no PK izcīņas, kas joprojām ir ļoti spekulatīvi, tās futbola federācija zaudēs vismaz 10,5 miljonus ASV dolāru (7,69 miljonus eiro).
FIFA katrai no 16 federācijām, kuru komandas neizkļūst no grupu turnīra, izmaksā deviņus miljonus ASV dolāru naudas balvu, bet visas 48 kvalificējušās komandas saņem 1,5 miljonus ASV dolāru "sagatavošanās izmaksu segšanai". Irānas federācijai draud arī FIFA disciplinārsodi - vismaz 250 000 Šveices franku (ap 275 000 eiro) par izstāšanos līdz 30 dienām pirms turnīra un vismaz 500 000 Šveices franku (ap 550 000 eiro), ja lēmums tiek pieņemts pēdējā mēnesī pirms sākuma. FIFA varētu izslēgt Irānas izlasi arī no nākamā PK kvalifikācijas turnīra 2030. gadā.
Irāna pagājušā gada martā ātri kvalificējās Pasaules kausa izcīņai, iegūstot vienu no astoņām garantētajām vietām, ko piešķīra AFC. Ja Irāna izstāsies, tad iespējamai aizvietotājai no Āzijas būtu jābūt Irākai vai Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). Irāka un AAE faktiski bija devītā un desmitā Āzijas izlase dažādās kvalifikācijas grupās un pagājušā gada novembrī iekļuva divu posmu pārspēlēs.
AFC zonas pārspēlēs Irāka pārspēja AAE ar 3:2 pēcspēles sitienu sērijā un 31. martā par vietu PK finālturnīrā cīnīsies starpkontinentālajā "play off", kur izšķirošajā mača tiksies ar Surinamu vai Bolīviju. FIFA noteikumos gan minēts, ka tā var nolemt izstājušos komandu aizstāt ar citu izlasi, tomēr nav norādīts, ka komandai jābūt no tās pašas kontinenta konfederācijas.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.