15 gadus vecs pusaudzis Jeruzalemē bija uzrāpies ceļamkrānā un apsēdās uz mazas platformas, kas karājās apmēram 300 metru augstumā (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē
Šodien 05:33
Brīnumainas izglābšanās un citi aizvadītā gada piedzīvojumi, kas nav domāti cilvēkiem ar vājiem nerviem
Aizvadītajā gadā nereti gadījās situācijas, kurās pašiem labāk nekad nenokļūt: sabiedrību saviļņoja gan brīnumainas izglābšanās šķietami bezcerīgās nelaimēs, gan ekstremālas situācijas, kurās izpaudās cilvēku nesalaužamais gars vai — tieši otrādi — bezatbildība, gan baisas drāmas, gan tādi atgadījumi, par kuru realitāti neviens neticētu, ja neredzētu savām acīm.
Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažiem no tiem.