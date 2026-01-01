Brīnumainas izglābšanās un citi aizvadītā gada piedzīvojumi, kas nav domāti cilvēkiem ar vājiem nerviem
15 gadus vecs pusaudzis Jeruzalemē bija uzrāpies ceļamkrānā un apsēdās uz mazas platformas, kas karājās apmēram 300 metru augstumā (ekrānuzņēmums no video)
Aizvadītajā gadā nereti gadījās situācijas, kurās pašiem labāk nekad nenokļūt: sabiedrību saviļņoja gan brīnumainas izglābšanās šķietami bezcerīgās nelaimēs, gan ekstremālas situācijas, kurās izpaudās cilvēku nesalaužamais gars vai — tieši otrādi — bezatbildība, gan baisas drāmas, gan tādi atgadījumi, par kuru realitāti neviens neticētu, ja neredzētu savām acīm.

Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažiem no tiem.

