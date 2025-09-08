Traģiskā apšaudē beidzas vairākus gadus ilgusī Toma Filipsa un viņa 3 nolaupīto mazo bērnu meklēšana Jaunzēlandes kalnos
Ar traģisku apšaudi Jaunzēlandē noslēgusies gandrīz četrus gadus ilgusī drāma, kad Toms Kallams Filipss 2021. gada 9. decembrī no ģimenes mājas aizveda trīs mazus bērnus, un kopš tā laika viņu atrašanās vieta nebija zināma. Laikā, kad vecāki cīnījās par bērnu aizbildniecību, 34 gadus vecais tēvs nolēma problēmu atrisināt radikāli, un no mājām Marokopā nezināmā virzienā aizveda tobrīd 5 gadus veco Emberu, 6 gadus veco Maveriku un 8 gadus veco Džeidu, un viņus beidzot atrada tikai 2025. gada 8. septembrī. Par laimi, bērni atrasti sveiki un veseli, taču tēvu policisti nošāva.
Pēdējo reizi kopš pazušanas viņi tika redzēti 2024. gada oktobrī, kad kāda pusaudžu grupa viņus ieraudzīja ejam cauri krūmājiem un nofilmēja šo satikšanos. 2024. gadā tika izsludināta 80 000 Jaunzēlandes dolāru (vairāk nekā 40 000 eiro) atlīdzība par informāciju, kas ļautu noskaidrot viņu atrašanās vietu, taču tikai 2025. gada 27. augustā policija beidzot nonāca bēglim uz pēdām, kad videonovērošanas kameras parādīja maskas uzvilkušo Filipsu un vienu viņa bērnu naktī ielaužamies kādā mazas lauku pilsētiņas Piopo veikalā. Šīs pilsētiņas apkaimē 8. septembra rītā notika liktenīgā apšaude, kad policija saņēma informāciju par jaunu ielaušanos.
Ar kvadriciklu bēgošais bēglis atteicās padoties un šāva uz likumsargiem, vienam trāpot galvā. Apšaudē Filipss tika nogalināts, bet par ievainotā policista dzīvību cīnās ārsti Vaikato slimnīcā. Kaut gan oficiāla identifikācija vēl nav veikta, viņa māsa Rozija Filipsa apstiprināja raidsabiedrībai RNZ sava brāļa nāvi.
Pārējos divus bērnus izdevās atrast nomaļā apmetnē netālu no Marokopas pilsētiņas, viņi nav cietuši un nogādāti medicīniskām pārbaudēm, tā kā Jaunzēlandē šobrīd ir ziemas beigas un naktī gaisa temperatūra mēdz nokristies zem nulles.
Policija jau bija izdevusi Filipsa aresta orderi saistībā ar vairākiem iespējamiem viņa pastrādātajiem noziegumiem, piemēram, bankas aplaupīšanā 2023. gada. Policija toreiz paziņoja, ka bankas aplaupīšanā viņam bija līdzdalībniece, un brīdināja ļaudis Filipsam netuvoties, jo, visticamāk, viņš ir bruņots. Savukārt 2023. gada novembrī Filips un kāds neminēts bērns, abi maskās, naktī esot izsituši veikala logu un aizbēguši ar nozagtu kvadriciklu. Likumsargi arī paziņoja savu pārliecību, ka Filipsam bēguļošanā palīdz citas personas. Savukārt Filipsa māsa Rozija bija paziņojusi, ka brālis bija pieredzējis izdzīvošanas speciālists, kurš spētu apgādāt sevi un bērnus ar pārtiku, drēbēm un uzbūvēt mitekli, vienlaikus izvairoties no likumsargiem.
Bērnu māte Keta pērn emocionālā uzrunā lūdza sabiedrības palīdzību bērnu atrašanā. “Šodien es stāvu jūsu priekšā un lūdzu jūsu palīdzību, lai mani bērni atgrieztos mājās,” viņa sacīja “Facebook” publicētajā uzrunā, norādot, ka Emberai ir astma, un viņai ir vajadzīga medicīniska aprūpe, un vispār bērniem ir vajadzīga mamma. Pēc traģiskās apšaudes viņa paziņoja RNZ, ka ir apbēdināta par bērnu atgūšanas traģiskajiem apstākļiem, taču atvieglota, ka ilgstošās neziņas radītās ciešanas ir beigušās.
Izrādās, ka Toms Filipss ar bērniem jau bija pazudis uz nepilnām trim nedēļām 2021. gada septembrī. Toreiz Filipsa māsa paziņoja, ka viņš “gribēja izvēdināt galvu” un kopā ar bērniem dzīvoja teltī. Jaunzēlandes plašsaziņas līdzekļi toreiz vēstīja, ka dzīvošana savvaļā bērnu veselībai nekaitēja, pēc atgriešanās viņi bija “sprigani” kā vienmēr, kā norādīja viņu vecāmamma. Policija gan nenovērtēja “galvas vēdināšanas” savdabīgo veidu, tā kā viņa meklēšanā bija iesaistīti sauszemes un jūras spēki, tostarp droni, laivas, helikopters un pat lidmašīna, bet visa meklēšanas operācija izmaksāja simtiem tūkstošus dolāru, tādējādi Filipsam izvirzīja apsūdzības par policijas resursu izniekošanu. Tiesas sēdei bija jānotiek 2021. gada 5. novembrī, taču kovida pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ to pārcēla uz 2022. gada 12. janvāri. Taču tobrīd Filipss ar bērniem jau bija pazuduši pa īstam, un gandrīz četrus gadus viņu liktenim bija lemts kļūt par Jaunzēlandes lielāko mīklu.