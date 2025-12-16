Sirdi plosošs skats: sirmgalvju pāris varonīgi stājas ceļā Bondi pludmales slepkavam, samaksājot ar savu dzīvību. VIDEO
Sirmgalvju pāris samaksāja ar savām dzīvībām, varonīgi mēģinot apturēt vienu no slepkavām, kurš 14. decembrī sarīkoja slaktiņu Sidnejas Bondi pludmalē. Toreiz divi slepkavas šāva uz ļaužu pūli Hanukas svētku pasākuma laikā, nogalinot 15 cilvēkus, viņu skaitā arī 10 gadus vecu bērnu, kā arī ievainojot 41. Kā liecina sociālajos tīklos publicētais automašīnas videoreģistratora ieraksts, sirmgalvjus neatturēja tas, ka pretinieks bija krietni jaunāks un bruņots.
Jau ziņots, ka slaktiņu Bondi pludmalē sarīkoja tēvs un dēls — 50 gadus vecais Sadžids Akrams un viņa 24 gadus vecais dēls Navids Akrams. Sadžids tika nošauts nozieguma vietā, Navidu izdevās arestēt.
69 gadus vecais Boriss Gurmans un viņa 61 gadu vecā sieva Sofija drosmīgi mēģināja pasargāt citus, taču diemžēl paši tika nošauti, teikts viņu ģimenes paziņojumā.
Pensionārs Boriss Gurmans metās viena slepkavas ceļā un pat atņēma viņam ieroci, līdz cīniņā abi nokrita zemē. Pensionārs centās iesist uzbrucējam, taču, domājams, viņam bija cits ierocis, ko viņš izmantoja pāra nošaušanā.
“Lai gan nekas nespēj mazināt sāpes par Borisa un Sofijas zaudējumu, mēs izjūtam milzīgu lepnumu par viņu drosmi un pašaizliedzību,” teikts ģimenes paziņojumā. “Tas spilgti raksturo, kas bija Boriss un Sofija — cilvēki, kuri instinktīvi un pašaizliedzīgi centās palīdzēt citiem.”
“Sydney Morning Herald” vēsta, ka Gurmanu pāris, kuri janvārī svinētu savu kāzu 35. gadskārtu, bija pirmie divi nogalinātie. “Boriss bija pensionēts mehāniķis, pazīstams ar savu dāsnumu, kluso spēku un gatavību palīdzēt ikvienam, kam tas bija nepieciešams. “Sofija strādāja uzņēmumā “Australia Post” un viņu ļoti mīlēja gan kolēģi, gan kopiena.”
Sieviete, kuras automašīnas videoreģistrators ierakstīja Gurmanu varoņdarbu, paziņoja “Reuters”, ka Boriss “nebēga, bet tieši otrādi, viņš uzreiz metās briesmu ceļā, ar visu spēku mēģinot izraut šauteni un cīnoties līdz nāvei”. “Es savā kamerā varu redzēt, ka beigās sirmgalvis tika sašauts un nokrita. Šis brīdis salauza manu sirdi.”
Jāpiebilst, ka citam varonim izdevās ne vien izdzīvot, bet arī palīdzēt apturēt vienu no slepkavām. Augļu veikala īpašnieks un divu bērnu tēvs, 43 gadus vecais Ahmeds al Ahmeds izrāva slepkavam no rokām ieroci un piespieda viņu atkāpties. Uzbrukuma laikā Ahmeds tika sašauts vairākas reizes un pēc tam pārcietis operāciju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs, apciemojot Ahmedu slimnīcā, sacīja: “Ahmed, tu esi Austrālijas varonis. Tu pakļāvi sevi riskam, lai glābtu citus — Bondi pludmalē skrēji pretī briesmām un atbruņoji teroristu. Pašos tumšākajos brīžos mēs redzam labāko, kas ir austrāliešos. Tieši to mēs redzējām svētdienas vakarā. Austrālijas tautas vārdā saku — paldies.”
Ģimene norādīja, ka izjūt milzīgu lepnumu par Ahmedu, kura veselības stāvoklis šobrīd ir stabils. Viņš gaida turpmāku ārstēšanu pleca un rokas savainojumu dēļ. Runājot no Sīrijas, kur Ahmeds ir dzimis un audzis, viņa tēvocis sacīja: “Viņš lika mums lepoties – mūsu ciematam, Sīrijai, visiem musulmaņiem un visai pasaulei.” Tikmēr kāds ASV miljardieris ziedojis Ahmedam 99 999 Austrālijas dolārus, nosaucot viņu par “drosmīgu varoni”.
Masu apšaude Hanukas svētku pasākumā Sidnejā bija terorakts, ko iedvesmoja teroristu organizācija "Islāma valsts", otrdien paziņojusi Austrālijas federālās policijas komisāre Krisija Bareta.
Šis uzbrukums ir asiņainākais teroristu uzbrukums Austrālijas vēsturē un otrais asiņainākais masu slaktiņš kopš 1996. gada 28. aprīļa traģēdijas Tasmānijas pilsētā Portartūrā, kur 28 gadus vecais Martins Džons Braients nošāva 35 cilvēkus un ievainoja 23, izraisot būtiskas izmaiņas Austrālijas ieroču likumdošanā. Pašlaik viņš izcieš mūža ieslodzījumu.