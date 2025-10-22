Polijā nākas glābt 9 mēnešus vecu zīdaini, kura vecāki no Lietuvas pārgalvīgi ar bērnu mēģināja uzrāpties augstā kalnā. VIDEO
Polijas sabiedrību saniknojusi Lietuvas tūristu rīcība, ne tikai ar 9 mēnešus vecu zīdaini bez pienācīga aprīkojuma kāpjot Polijas augstākajā virsotnē Risi, bet arī izraisot situāciju, kurā viņu bērnu nācās glābt.
Kā vēsta Polijas izdevums “TVP World”, gids Šimons Stohs šo ģimeni sastapa sestdien, vadot savu grupu pa to pašu maršrutu Tatru kalnos, kur taka bija pārklāta ar cietu sniegu un ledu. Par spīti viņa, kā arī citu pieredzējušo kalnos kāpēju brīdinājumiem, pārgalvīgie vecāki turpināja kāpšanu 2500 metru augstajā virsotnē.
Pēc virsotnes sasniegšanas pāris saprata, ka nokāpšana ir pārāk bīstama, un lūdza Stoham aizdot pie apaviem piestiprināmos dzelkšņus un palīdzēt viņiem nokāpt. Gids atteicās, jo zināja, ka grupas dalībnieku sasiešanās varētu izraisīt visu cilvēku krišanu, ja kāds no viņiem paslīdētu. Tā vietā Stohs ieteica viņiem izsaukt glābējus, taču vecāki atteicās, jo viņiem nebija ceļojumu apdrošināšanas.
“Viņi deva priekšroku riskēt ar bērna dzīvību, nekā maksāt par glābšanu,” Stoha teikto savā “Facebook” kontā citējis lietotājs “Tatromaniak”.
Tā kā situācija bija ļoti bīstama, Stohs paņēma neveiksmīgo kāpēju bērnu un nogādāja to drošībā. “Soli pa solītim, pilnīgi koncentrējoties, viņš nogādāja bērnu drošībā,” vēstīja “Tatromaniak”. “Ar lielu varbūtību viņš izglāba bērna dzīvību.” Viņš atzina, ka šis gadījums bija “visšokējošākā situācija, par kuru es jebkad esmu ziņojis”. Tas viņu atstājis muti vaļā “ne tikai kā tādu, kurš raksta par Tatriem, bet arī kā tēvu”.
Sociālajos tīklos šis incidents izraisīja sašutuma vētru, vēsta “TVP World”. “Man žēl bērna, kuram ir tādi vecāki,” kāds izteicās. Daudzi ieteica ziņot policijai par bērna dzīvību apdraudējušajiem vecākiem.
Kāds cits norādīja, ka tā kā viss beidzās labi, vecāki, visticamāk, to atcerēsies kā “skaistu ģimenes atmiņu… “Mēs to izdarījām. Tas bija tā vērts.” Diemžēl.”
Risi kalns uz Polijas un Slovākijas robežas ir populārs, bet tehniski sarežģīts kāpšanas maršruts. Rudenī un ziemas sākumā slideni ceļi padara to par vienu no bīstamākajiem maršrutiem reģionā. Polijas kalnu glābšanas dienests (TOPR) regulāri brīdina pārgājienu dalībniekus pārbaudīt laikapstākļus un izvairīties no takām augstu virs jūras līmeņa, ja nav atbilstoša aprīkojuma.