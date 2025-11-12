Pensionāre Maskavā pagrūž 13 gadus vecu meiteni uz metro sliedēm. Sirmgalves skaidrojums liek saķert galvu. VIDEO
Maskavā kāda pensionāre pagrūda 13 gadus vecu meiteni uz metro sliedēm. Par laimi, meiteni paspēja uzvilkt atpakaļ uz metro stacijas platformas īsu brīdi pirms metro piebraukšanas.
Incidents notika 9. novembrī metro stacijā “Taganskaja”. Krievijas Iekšlietu ministrijas oficiālā pārstāve Irina Volka paziņoja, ka sieviete tīšām pagrūda meiteni, kura tobrīd bija kopā ar saviem vecākiem, kuri paspēja viņu uzvilkt atpakaļ uz platformas. Par laimi, meitene traumas neguva, tika cauri ar izbīli.
Aizturētā 64 gadus vecā pensionāre skaidroja, ka viņa bija izteikusi aizrādījumu meitenei par pārāk skaļu runāšanu un smiešanos, bet tā kā pusaudze aizrādījumu ignorēja un turpināja smieties, sirmgalve to uztvēra par apvainojumu un viņu pagrūda uz metro sliedēm.
Пенсионерку, столкнувшую школьницу на рельсы в метро, арестовали на два месяца— Дождь (@tvrain) November 10, 2025
Галине Малухиной предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба московских судов.
«Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее я… https://t.co/MMwIICCvji pic.twitter.com/fLYHmtuJV4
Sievietei izvirzīta apsūdzība slepkavības mēģinājumā, par ko viņai draud līdz 15 gadu ieslodzījums, un viņai noteikta psihiatriskā ekspertīze.
Lai vaininieci sabiedrības acīs padarītu par vēl lielāku briesmoni, vietējie plašsaziņas līdzekļi norāda, ka šā gada 18. februārī viņai tika piespriests 30 000 rubļu (nepilni 319 eiro) naudas sods par Krievijas "armijas diskreditāciju", kad viņa savā Krasnodarā bija sarīkojusi piketu, turot plakātu "ar izteikumiem, kas vērsti pret varas iestādēm".