Trīsgadīgs puika izglābj mammas dzīvību, kad viņai sākās lēkme. "Mans varonis," saka aizkustinātā mamma
Trīsgadīgs puika ASV Mičiganas štata Pontiakā kļuvis par plašsaziņas līdzekļu varoni, kad viņa ātrā reakcija ļāva, iespējams, izglābt mammas dzīvību, kad viņai sākās epilepsijas lēkme.
Šantelai Vudsai lēkme sākās maltītes gatavošanas laikā un viņa zaudēja samaņu brīdī, kad mājās kopā ar viņu bija tikai 3 gadus vecais Kodijs. Redzot mammu guļam uz grīdas, puika paķēra viņas telefonu un atbloķēšanai pietuvināja to mammas sejai, pēc tam ar “FaceTime” piezvanīja cilvēkam, kura seja viņam bija pazīstama. Tā izrādījās mammas draudzene Kaja.
Sākumā sieviete padomāja, ka viņai zvana draudzene, taču ātri saprata, ka nav labi. “Kaja, palīdzi mammai, palīdzi mammai,” klausulē skanēja bērna balstiņa. Viņa nekavējoties izsauca ātro palīdzību.
“Es tagad gribu raudāt. Viņš ir mans varonis,” telekanālam “WXYZ Detroit” aizkustināta sacīja Vudsa. “Un viņš ir gudrs puika.”
Vudsa piebilda, ka lēkmes kļuvušas par viņas dzīves daļu, dažu pēdējo mēnešu laikā to bijis vairāk nekā 20. Puika jau ir redzējis mammas lēkmes, kas viņam palīdzēja nekrist panikā šādā situācijā. “Es biju pārsteigta, taču arī laimīga, ka viņš zināja, ko iesākt,” atzina Kaja.
Vietējo acīs mazais Kodijs, kuram novembrī būs dzimšanas diena, ir varonis, un daži pat solījuši viņam bezmaksas saldējumu visu atlikušo gadu.