Pasaulē
Šodien 18:10
Vājprāts! Sieviete brauc pa Floridas šoseju, lidmašīna uzkrīt uz galvas. Ar to pārsteigumi nebeidzas. VIDEO
Pirmdienas vakarā baisu skatu piedzīvoja autobraucēji ASV Floridas štatā, kad uz šosejas avārijas nosēšanos mēģināja veikt lidmašīna. Pagaidām vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ tā uzkrita uz braucošas automašīnas.
“Beechcraft 55” lidmašīna mēģināja veikt avārijas nosēšanos uz šosejas netālu no Orlando drīz pēc tam, kad pilots ziņoja par dzinēja problēmām. Lidmašīna uzgāzās uz “Toyota Camry” automašīnas vienā no šosejas posmiem ar visblīvāko satiksmi.
Pie automašīnas stūres bija 57 gadus veca sieviete, kura nogādāta slimnīcā. Amatpersonas viņas traumas aprakstīja kā pārsteidzoši vieglas, ņemot vērā to, cik smagi cieta pati automašīna. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka lidmašīnas 27 gadus vecais pilots un viņa pasažieris izspruka sveikā vispār bez savainojumiem.