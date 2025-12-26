VIDEO. Vīrietis ar Kalašņikova automātu šauj Doneckas lielveikalā
Krievijas anektētās Ukrainas Donbasa galvenā pilsēta Donecka jau sen ir pārvērtusies par teritoriju, kurā jau 11 gadus siro dažādi bandītiski grupējumi, tādējādi vietējo rokās ir lērums dažādu kaujas ieroču. Viens šāds “brašulis” Ziemassvētku dienā neizdomāja neko labāku, kā ar AK-47 automātu pastaigāties Doneckas lielveikalā un pie reizes arī pašaudīt.
Šis savdabīgais veikala apmeklētājs 25. decembra vakarā ieradās ar maisiņu, no kura izvilka Kalašņikova automātu un sāka haotiski šaut.
Par laimi, šoreiz iztika bez upuriem, bet ieradušies likumsargi viņu aizturēja. Šāvēja motīvi nav zināmi.
Kopš 2014. gada pavasara, kad Krievijas iesūtītie “traktoristi un ogļrači” Federālā drošības dienesta virsnieka Igora Girkina (vēlākā “Doneckas tautas republikas” aizsardzības ministra) vadībā sāka karu Donbasā, Krievijas atbalstīto un kontrolēto spēku sagrābtajās teritorijās plaukst bandītisms, kas nereti izpaužas ne vien zvērībās pret Ukrainas atbalstītājiem vai pašu civiliedzīvotājiem, bet arī savstarpējā rēķinu kārtošanā. Vietējās “razborkās” dzīvību zaudējušas tādas odiozas personas kā bijušais “Luhanskas tautas republikas” aizsardzības ministrs Aleksandrs Bednovs, tā dēvētās “Prizrak” brigādes vadītājs Aleksejs Mozgovojs, par “Motorolu” dēvētais kaujinieks Arsēnijs Pavlovs, bet slavenākais upuris bija kafejnīcā 2018. gada augustā uzspridzinātais “Doneckas tautas republikas” vadītājs Aleksandrs Zaharčenko.