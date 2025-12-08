VIDEO. Cilvēkiem ar vājiem nerviem neskatīties: Jeruzalemē glābj pusaudzi, kurš stundām ilgi sēdēja uz mazas platformas 300 metru augstumā
Glābēji ir pieraduši pie dažādiem, arī visnotaļ ekstremāliem skatiem, taču tas, kas nesen notika Jeruzalemē, daudziem liktu sastingt šausmās: 15 gadus vecs pusaudzis Jeruzalemē bija uzrāpies ceļamkrānā un apsēdās uz mazas platformas, kas karājās apmēram 300 metru augstumā. Drošībā viņš vairs pats nokļūt nevarēja, un viņam septiņas stundas nācās karāties gaisā virs pilsētas, šajā baisajā stāvoklī pavadot visu nakti.
Kā vēsta “The Times of Israel”, pusaudzis 24. novembrī bija uzrāpies pie nepabeigtā 36 stāvu debesskrāpja, no kura oktobrī bija nolēcis cits 15 gadus vecs puisis laikā, kad pilsētā notika ortodoksālo jūdaistu studentu protesta akcija pret iesaukšanu Izraēlas armijā.
Kāds vērīgs garāmgājējs pamanīja gaisā karājošos pārgalvi no rīta un sacēla trauksmi. Sarežģītā glābšanas operācijā ugunsdzēsējiem izdevās viņu nocelt un nogādāt drošībā. Vietējā ugunsdzēsības dienesta amatpersona Ejals Koens atzina, ka jaunieši vairākkārt pieķerti, rāpjamies augstceltnēs. “Tas ir nopietns incidents, kas noslēdzās ar brīnumu,” viņš komentēja puiša izglābšanu.
Šoreiz, par laimi, uzrāpies pusaudzis nebija iecerējis padarīt sev galu, bet tikai “izbaudīt skatu”, kā viņš paziņoja varas iestādēm. Kādas nepatikšanas tagad viņu gaida, netiek ziņots.