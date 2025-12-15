Kad negaidīti atgriežas sieva, vīrietis izliek mīļāko uz desmitā stāva palodzes. VIDEO
Anekdotes par aiz loga izliktajiem mīļākajiem nav nekāds jaunums, taču Ķīnā neuzticīgais vīrietis, kuru negaidīti pārsteidza mājās pārradusies sieva, bet neizdomāja neko labāku, kā savu mīļāko mēģināt noslēpt no sievas acīm, viņu palūdzot izkāpt pa logu. Tikai tāds “sīkums”, ka dzīvoklis atradās … desmitajā stāvā.
Kā vēsta “The South China Morning Post”, šī prātam neaptveramā rīcība notikusi 30. novembrī Guandunas provincē Ķīnas dienvidos.
Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, kā sieviete mēģina noturēties uz apmales, nokļūst līdz ūdens notekcaurules un rāpjas lejup. Sievietei izdevās norāpties vienu stāvu zemāk, kur viņa gandrīz paslīdēja, tomēr viņai izdevās noturēties. Pēc tam sieviete dauzīja dzīvokļa loga stiklu, līdz viņu ievilka iekšā.
Nav zināms, vai sievai atklāja vīrieša neuzticību un vai mīļākā turpināja attiecības ar vīrieti, kurš viņu pakļāva šādam briesmīgam riskam. Publikācijā teikts, ka vietējā policija līdz šim nav sniegusi oficiālu komentāru par notikušo.
Kamēr daudzi šī virālā video komentētāji bija šokēti par vīrieša gļēvulības līmeni un sievietes gatavību dēļ tādas lupatas riskēt ar savu dzīvību, citi ironizēja, ka ja sieva par krāpšanu vēl nezināja, tad tagad viņa noteikti ir informēta.