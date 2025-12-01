90 gadus vecs sirmgalvis ar trim citiem makšķerniekiem 20 stundas pavada okeānā uz apgāzta katamarāna
Ekstremālā situācijā nācies nokļūt četriem ASV Floridas štata vīriem, kuri ar katamarānu devās okeānā, lai ar makšķeri atzīmētu dzimšanas dienu, taču pēc katamarāna apgāšanās bija spiesti vairāk nekā 20 stundas pavadīt, sastingušiem pirkstiem turoties pie tā korpusa, līdz ieradās glābēji. Situāciju vēl dramatiskāku padarīja tas, ka vienam cietušajam bija 90 gadi!
Pagājušajā nedēļā 90 gadus vecais Klārenss Vudss, viņa 70 gadus vecais brāļadēls Deniss Vudss, 42 gadus vecais Kriss Hārdings seniors un viņa dēls, 18 gadus vecais Kriss Hārdings juniors devās Meksikas līcī no ASV Floridas štata Klīrvoteras, lai vīru izpriecā atzīmētu Denisa Vudsa 70. dzimšanas dienu. Tomēr jau drīz viņu peldlīdzeklis ar ļoti zīmīgu nosaukumu “Labi izšķiesta nauda” (Money Well Wasted) sāka piepildīties ar ūdeni un pēc dažām stundām pēkšņi apgāzās.
Vīriem nācās pavadīt vairāk nekā 20 stundas okeānā ar cerību, ka kāds viņus pamanīs. Visgrūtāk klājās naktī, kad pār viņu galvām gāzās augsti viļņi, bet Klārensam Vudam kā cienījama vecuma senjoram sāka zust spēki.
Viņiem bija paredzēts atgriezties līdz pulksten četriem vakarā, un kad viņi ilgi neatgriezās, ģimenes locekļi sāka raizēties, pirmdienas vakarā sazinoties ar Klīrvoteras policijas departamentu. Pēc tam sākās vērienīga meklēšanas operācija. Jau naktī cietušie ieraudzīja debesīs Krasta apsardzes helikopteru, taču apkalpe viņus nepamanīja. Tomēr ASV Krasta apsardzes lidmašīna ap 7.15 no rīta viņus ieraudzīja apmēram 42 kilometru attālumā no krasta, kā vēsta “Tampa Free Press”, un deva ziņu pārējiem glābējiem, kuri vīriešus nogādāja krastā. Viņi cieta no dehidratācijas un hipotermijas, un tika nogādāti slimnīcā. Par laimi, visu cietušo veselības stāvoklis ir normāls.
Katamarāna kapteinis, jubilārs Deniss Vudss glābējiem pastāstīja, ka laiva sāka piepildīties ar ūdeni ļoti strauji un mazāk nekā piecu minūšu laikā tā apgāzās, tādējādi nebija laika sazināties ar Krasta apsardzi. “Mūs vairāk uztrauca, lai glābšanas vestes paspētu uzvilkt 90 gadīgais un 18 gadīgais. Tā, kuru grasījos pats uzvilkt, aizķērās, un man nācās to atstāt,” viņš sacīja.
“Tas ir brīnums,” Denisa māsa Terēza Rakere atzina “Fox 13 News”. “Viņiem izturēt tur tālumā … tas ir brīnums.”
Pats Deniss izteicās mierīgāk: “Tā bija laba dzimšanas diena, kad nu esam atgriezušies uz sauszemes,” viņš sacīja.
Savukārt Krasta apsardzes darbinieki uzsvēra, ka ikvienam, kurš dodas jūrā, ir jāpaņem viss nepieciešamais drošības aprīkojums, tostarp Krasta apsardzes apstiprinātas glābšanas vestes, jūras rācijas, signālierīces un avārijas radioboja.