VIDEO: no “Disney Dream” milzīgā kruīzu kuģa okeānā iekrīt meitenīte, tētis metas viņu glābt

BBC norāda, ka, lai gan pasažieru iekrišana okeānā no kruīzu kuģa ir retums, nereti viņus tā arī neizdodas izglābt. Saskaņā ar “Cruise Lines International Association, Inc.” 2019. gada ziņojumu, tajā gadā no kruīza kuģiem jūrā iekrita 25 cilvēki, no kuriem tikai deviņus izdevās izglābt.