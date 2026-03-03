Tramps paziņo par pilnīgu tirdzniecības boikotu Spānijai
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis, ka devis rīkojumu pārtraukt jebkādas tirdzniecības attiecības ar Spāniju, jo tās valdība atteikusies ļaut ASV kaujas lidmašīnām izmantot tās karabāzes uzlidojumiem Irānai, kā arī palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5 procentiem no iekšzemes kopprodukta.
"Spānija ir briesmīga," paziņoja Tramps, tiekoties ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, un piebilda, ka viņš ir uzdevis finanšu ministram Skotam Besentam "pārtraukt jebkādas darījumu attiecības" ar Spāniju. "Mēs pārtrauksim visu tirdzniecību ar Spāniju. Mēs negribam nekādas darīšanas ar Spāniju," viņš piebilda. “Spānijā nav pilnīgi nekā tāda, kas mums būtu vajadzīgs, izņemot lieliskus cilvēkus. taču viņiem nav izcilas vadības.”
Pirms tam Spānija bija paziņojusi, ka ASV neizmanto un neizmantos kopīgās militārās bāzes tās teritorijā Spānijas nosodītajiem uzbrukumiem Irānai. “Saskaņā ar visu man pieejamo informāciju bāzes šajā militārajā operācijā netiek izmantotas,” pirmdien Spānijas sabiedriskajā televīzijā paziņoja ārlietu ministrs Hosē Manuels Alvaress.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess ir nosodījis ASV un Izraēlas triecienus Irānai kā “nepamatotu” un “bīstamu militāru iejaukšanos” ārpus starptautisko tiesību ietvara, tādējādi vēlreiz attālinoties no ASV politikas. Savukārt aizsardzības ministre Margarita Roblesa uzsvērusi, ka bāzes “nesniegs atbalstu, izņemot gadījumus, kad konkrētā situācijā tas būtu nepieciešams humānu apsvērumu dēļ”.
Saskaņā ar lidojumu izsekošanas vietnes “FlightRadar24” datiem pirmdien no bāzēm Spānijas dienvidos izlidojušas 15 ASV lidmašīnas. Vismaz septiņas no tām nosēdušās Ramšteinas gaisa spēku bāzē Vācijā, vēsta “Al Jazeera”.
Arī Lielbritānija sākotnēji bija atteikusies atļaut izmantot savas bāzes uzbrukumam Irānai, taču svētdien premjerministrs Kīrs Stārmers atļāva to izmantošanu “kolektīvai pašaizsardzībai”, ņemot vērā Irānas pretuzbrukumus, kas bija vērsti pret ASV objektiem visā Tuvajos Austrumos un enerģētikas infrastruktūru Persijas līča reģionā.