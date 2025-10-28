"Kā šausmu trillerī!": ASV militārā lidmašīna uz šosejas gandrīz ietriecas pretī braucošā automašīnā
Asinis stindzinošs pārdzīvojums gadījās kādam vīrietim, kura vadītajā automašīnā ASV Oklahomas štatā gandrīz ietriecās militārā lidmašīna, kura tobrīd veica avārijas nosēšanos.
ASV Gaisa spēku lidmašīna “OA-1K Skyraider II” pagājušajā ceturtdienā bija izlidojusi mācību misijā no Vila Rodžersa Nacionālās gvardes gaisa spēku bāzes, kad lidmašīnai notika dzinēja atteice un apkalpe mēģināja veikt avārijas nosēšanos, vēsta “KOCO News 5”. Tieši tajā brīdī pa šoseju brauca Metjū Topčiana automašīna.
Viņš atzina, ka brauca pa ceļu, tad “pēkšņi no nekurienes tieši virs koka pamanīju lidmašīnu un padomāju, ka lidmašīna izskatās lidojam ļoti zemu”. “Tā tuvojās un es padomāju, ka lidmašīna man tūlīt trāpīs,” viņš stāstīja. Par laimi, lidmašīna aizlidoja burtiski gar degungalu, pēc tam, pārraujot elektrības vadus, nosēdās tuvējā laukā, triecienā aizdedzinot zāli.
Avārijas vietā ieradās Oklahomasitijas ugunsdzēsēji, kuri izbrīnīti atklāja, ka lidmašīnas piloti nav cietuši un paši izkļuvuši no lidaparāta. Militārpersonas paziņojušas, ka avārijas cēlonis tiek izmeklēts.
Topčians piebilda, ka neviens viņam neticēja, ka publiskotais video nav radīts ar mākslīgo intelektu. “Visi teica, ka tas ir mākslīgais intelekts, tas ir “Sora”, ieraksts nav īsts. Tas ir manas automašīnas videoreģistrators, tā patiešām notika. Ja nebūtu videoreģistratora, cilvēki neticētu, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo tas ir kaut kas tik ļoti ārkārtējs. Tas ir kā skats no filmas.”
Tomēr Topčianam galvenais ir tas, ka incidentā neviens necieta, taču šādi atgadījumi liecina, ka jebkas var notikt jebkurā brīdī. “Rītdiena nav garantēta, dzīvojiet šodienai,” viņš uzsvēra.