Valsts kanceleja par 34 000 iepirka “koučus” augstākajiem vadītājiem. Zināms, cik daudzi izmanto šos pakalpojumus
Ir pagājis zināms laiks kopš 2024. gada martā kļuva zināms, ka Valsts kanceleja (VK) par 34 000 eiro grasās pirks "koučinga pakalpojumus" valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem. Jautājām – cik samaksāts, cik vadītāji pakalpojumus izmantojuši un kas labs tā visa rezultātā noticis.
Neviennozīmīgi vērtētajā iepirkumā tika norādīts, ka "koučinga sesiju mērķis būs attīstīt valsts pārvaldē nodarbināto augstākā līmeņa vadītāju potenciālu un atklāt iekšējos resursus darba jautājumu veiksmīgai risināšanai un personīgās izaugsmes un apzinātības līmeņa celšanai, psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un izdegšanas risku mazināšanai".
Kouču [tāds kā dzīves treneris] bija plānots nodrošināt ap 270 valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem. Iepirkumu plaši apsprieda un kritizēja arī sociālajos tīklos.
Cik izmaksājis “koučings”?
Decembra vidū vērsāmies VK, lai vaicātu:
kā noslēdzās iepirkums; ar ko tika slēgts/i līgumi; cik kouču pretendents piedāvāja; cik līdz šim samaksāts par šiem pakalpojumiem, kas gūti iepirkuma rezultātā; cik konkrēti konsultācijas/stundas valsts sektorā strādājošie ir izmantojuši; kā arī – cik valsts sektorā strādājošo vispār ir izmantojuši šos pakalpojumus?
Kancelejas sniegtā rakstiskā atbilde sākās daudzsološi: “Lai veicinātu pārdomātas un pozitīvas pārmaiņas valsts pārvaldē, attīstot efektīvu, atvērtu un iesaistošu valsts pārvaldi, Valsts kanceleja ir izveidojusi Augstākā līmeņa vadītāju līderības programmu.”
Tieši augstākā līmeņa vadītājiem ir nozīmīga loma pārdomātu un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā valsts pārvaldē, kā arī iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātē, paskaidroja kancelejā.
Tad nu izstāstīts, ka atklātajā konkursā kopumā pieteicās četri pretendenti, no kuriem par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "MetaCoach" piedāvājums, ar kuru līgums tika noslēgts 2024. gada 23. maijā par 16 984,50 eiro (bez PVN), kas pēc tam atbilstoši līguma nosacījumiem tika pagarināts par vēl vienu gadu par vēl par 16 984,50 eiro (bez PVN) un ir spēkā līdz 2026. gada 23. maijam.
“Būtiski atzīmēt, ka pasūtītājam jeb VK nav pienākuma izlietot visu līgumā norādīto pakalpojuma apjomu, ja tas objektīvi nav nepieciešams. Līdz ar to, noslēdzoties līguma izpildei, par izaugsmes treniņu nodrošināšanu var būt izlietota arī mazāka summa, nekā līgumā norādīts,” piebilst kancelejā.
Vēl VK atklāj, ka pretendents piedāvāja un līguma ietvaros pakalpojumu šobrīd nodrošina trīs kouči. Līdz 19.12.2025. par sniegtajiem pakalpojumiem samaksāti 23 660,04 eiro (bez PVN).
No 2024. gada maija līdz šim brīdim individuālā koučinga iespēju izmantojuši 44 vadītāji, bet kopumā notikušas 280 koučinga sesijas. Programmas mērķauditorija ir aptuveni 270 vadītāji no 100 valsts tiešās pārvaldes iestādēm.
SIA “MetaCouch” valdē ir Laila Snidzāne. Viņai ir vairāk kā 20 gadu pieredze tādās biznesa sfērās kā ātras aprites preču vairumtirdzniecība, loģistika, mazumtirdzniecības projekti; no tiem vairāk kā 15 gadi vadošos amatos, kur ikdienā praktiski pielieto koučinga instrumentus savas komandas attīstībā un vadībā.