Latvijas iedzīvotāju iecienīta valsts ieviesusi ierobežojumus iebraucējiem
Uz nepārtrauktā apmeklētāju skaita pieauguma fona Ungārija sāk ieviest pirmos ierobežojošos pasākumus.
Ungārija pārspēj apmeklētāju skaita rekordus: līdz decembra sākumam valsti apmeklējuši 18 miljoni cilvēku, un vēl priekšā ir Ziemassvētku un Jaungada sezona ar tradicionālu tūristu pieplūdumu.
Valsts varas iestādes fiksē nepārtrauktu tūristu skaita pieaugumu visus gadus pēc pandēmijas. 2025. gadā viesu "armija" ir gandrīz par 8 procentiem lielāka nekā 2024. gadā.
Tik straujš pieaugums sāk būtiski ietekmēt vietējos iedzīvotājus. Tas saistīts ar nepietiekami stingriem noteikumiem, kas regulē, piemēram, bāru un citu izklaides iestāžu darbību, kuras nakts stundās var traucēt pilsētniekiem.
Kā ziņo "Euronews", vienā no Budapeštas rajoniem no 2026. gada tiks ieviesti ierobežojumi īstermiņa mājokļu īrei, līdzīgai tai, kādu piedāvā "Airbnb". Iemesls – izveidojusies krīze pārmērīga tūristu skaita dēļ, kā arī ilgtermiņa īres mājokļu trūkums. Nav izslēgts, ka ar laiku šim piemēram sekos arī citi Ungārijas galvaspilsētas rajoni.
Pēc varas iestāžu datiem tūrisms ir visstraujāk augošā Ungārijas ekonomikas nozare. Puse no visiem viesiem ir ārvalstnieki, bet otra puse – ungāri, kas ceļo pa savu valsti. Gandrīz 40 procenti apmeklētāju dodas uz Budapeštu, savukārt otrs populārākais galamērķis ir Balatona ezers.