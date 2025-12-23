Šodien pavisam citādi - kā mainījušās filmas “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” zvaigznes. FOTO
Filma “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” ir viena no visu laiku populārākajām Ziemassvētku filmām, kas kļuvusi par neatņemamu svētku skatīšanās tradīciju. Tā balstīta uz Dr. Seusa leģendāro bērnu grāmatu, kas pirmo reizi iznāca 1957. gadā un jau sen ieguvusi klasikas statusu.
Stāsta centrā ir Grinčs — zaļš, īgns, vienpatīgs radījums, kurš mīt kalnā virs Kasīšciema, mazpilsētas, kurā visi dievina Ziemassvētkus. Grinčam šie svētki nepatīk tik ļoti, ka viņš izstrādā viltīgu plānu: nozagt Ziemassvētkus pavisam. Izliekoties par Ziemassvētku vecīti, viņš dodas ciemā, lai aiznestu prom rotājumus, dāvanas un gardumus, cerot, ka bez tiem svētki sabruks. Taču, stāvot kalnā ar maisu, kas piepildīts ar visa ciema svētku mantām, Grinču pārņem negaidīta atklāsme — svētku patiesā būtība nav tajā, ko var paņemt.
Filma, kas iznāca 2000. gadā, kļuva par milzīgu komerciālu veiksmi, un liela daļa šī panākuma pieder Džimam Kerijam, kurš Grinčam piešķīra spilgtu, komisku un neaizmirstamu raksturu. Aktiera improvizācijas talants radīja vairākas ikoniskas ainas, kas nebija rakstītas scenārijā, bet kļuva par skatītāju iemīļotām.
Lūk, kā filmas zvaigznes mainījušās pa šo laiku: