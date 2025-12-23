VIDEO: nelietīgi jaunieši Jaungulbenē nozaguši pagalmā izliktu eglīti. "Visam pagastam uztaisīja riebīgu pirmssvētku noskaņojumu!"
Kamēr vairums iedzīvotāju pārņēmis svētku gaidīšanas prieks, par nepatīkamu pārsteigumu Jaungulbenē parūpējies kāds jauniešu grupējums. Vietējā veikala “Aibe”, ko vietējie sauc par Uguntiņu, novērošanas kameras 21. decembrī fiksējušas kā jaunieši nakts aizsegā piebrauc pie pagalmā izliktās eglītes, ar lielām pūlēm iestūķē to mašīnā un aizbrauc nezināmā virzienā.
"Mūsu Ziemassvētku noskaņojums ir noskalots podā. Pretīgi. Varbūt kāds atpazīst varoņus. Atlīdzība garantēta! Vai varoņi varētu pieteikties paši. Tiks informēta policija," vietnē "Facebook" norāda Uguntiņas pārstāvji. Daudzi iedzīvotāji viņu sāpi sapratuši un piekrīt, ka jaunieši pastrādājuši lielu neģēlību.
"Vai tiešām jauniem puišiem grūti aizbraukt līdz mežam un nocirst eglīti, kur tas atļauts, ja žēl naudas pirkšanai?! Cerams, ka noķers un sodīs ar sabiedriskiem darbiem. Lai strādā, sakopj apkārtni!" norāda Lilita. "Ak...kaut kas neticams, cik tālu var aiziet visatļautība un necieņa pret otra ieguldīto darbu, līdzekļiem," piekrīt Vineta. Bet Māris novērojis, ka pie stūres sēdošais jaunietis visu filmējis un, "ņemot vērā idiotu faktoru, jaunieši paši ar pastrādāto dalīsies sociālajos tīklos".
Kā norāda raidījums "Degpunktā", vietējie kopāniju ātri vien izskaitļojuši - tie esot jaunieši no blakus esošā Stāķu ciema. “Redzēs, vai vainīgais pratīsies. Vai viņš pats nosegs zaudējumus, vai arī lieta tiks policijā virzīta tālāk. Tas vainīgais, kurš tieši to egli bāza mašīnā, viņš bija vakar vakarā mūsu priekšniekam zvanījis un atvainojies. Ka viņš esot bijis sadzēries un vispār neatceras, ko viņš ir darījis, un viņš pat nezina, kur tā egle ir,” norāda veikala pārstāve Irita.
Jāpiebilst, ka alkohola lietošana noteikti nav vainu mīkstinošs apstāklis, un, vēršoties policijā, nodarījums tiks ierindots zem Krimināllikuma panta par zādzību. Irita norāda, ka jaunieši visiem pagasta iedzīvotājiem sabojāja svētku noskaņojumu, tomēr nekas neesot zaudēts - veikals parūpējies par jaunu Ziemassvētku eglīti , kas jau drīz stāsies nozagtās vietā. "Mums šodien ir jau cita eglīte. Meklēsim lampiņas, pušķosim. Svētki būs!” pauž Irita.