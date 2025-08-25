Venss: Krievija pirmo reizi trīsarpus gados piekāpusies, lai izbeigtu karu pret Ukrainu
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss paziņojis, ka Krievija esot "ievērojami piekāpusies", lai izbeigtu tās uzsākto karu pret Ukrainu.
"Pirmo reizi trīsarpus gadu ilgstošā konflikta laikā krievi ievērojami piekāpušies prezidentam [Donaldam] Trampam," svētdien pārraidītajā intervijā televīzijas kanālam NBC izteicās Venss.
"Viņi faktiski izrāda gatavību būt elastīgi dažās no savām pamatprasībām. Viņi runāja par to, kas būtu nepieciešamas, lai izbeigtu karu," piebilda ASV viceprezidents.
Saskaņā ar viņa apgalvojumiem Maskava esot atzinusi, ka "Ukrainai pēc kara jābūt teritoriāli nedalāmai". "Viņi piekrita, ka nespēs iesēdināt Kijivā marionešu režīmu."
Venss arī atkārtoti paziņoja, ka ASV nesūtīšot savu armiju uz Ukrainu, lai nodrošinātu miera vienošanos.
Vašingtona tomēr "turpinās spēlēt aktīvu lomu centienos nodrošināt ukraiņiem drošības garantijas un paļāvību, kas tiem nepieciešama, lai apturētu karu no viņu puses, un ļautu krieviem justies, ka tie var izbeigt karu no savas puses".