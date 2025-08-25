VIDEO: Bolderājā spītīgs autovadītājs ieķeras sēdeklī, policisti velk viņu ārā ar spēku
Bolderājā iemūžināts dramatisks brīdis – vairāki policisti ar spēku velk ārā no automašīnas vīrieti, kurš kategoriski atsakās izkāpt no spēkrata. Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija portālam Jauns.lv skaidro notikušā apstākļus.
“Konkrētajam transportlīdzeklim bez tehniskās apskates jūlija sākumā tika sastādīta brīdinājuma uzlīme ar pārvietošanas termiņu – 15 diennaktis. 26. jūlijā Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki atkārtoti apsekoja adresi, kur konstatēja, ka transportlīdzeklis joprojām atrodas šajā vietā, tāpēc tika pieņemts lēmums par tā pārvietošanu uz speciālo stāvvietu. Pēc neilga laika adresē ieradās automašīnas īpašnieks, kurš iesēdās automašīnā un atteicās no tās izkāpt,” norāda Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas galvenā komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža-Apalupa.
Viņa uzsver, ka likumsargi personai vairākkārt izskaidroja, ka no transportlīdzekļa nepieciešams izkāpt, jo autoevakuatoram nav atļauts to pārvietot, kad tajā atrodas cilvēks (pasažieris vai vadītājs). Ar savu rīcību viņš traucēja darbu notikuma vietā.
Tāpat likumsargi norādīja, ka bez tehniskās apskates transportlīdzeklis nemaz nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. Vīrietis tika brīdināts, ka, atsakoties labprātīgi pamest automašīnu, pret viņu tiks pielietots fizisks spēks un viņš tiks aizturēts. Neskatoties uz to, viņš turpināja ignorēt likumsargu prasības un aktīvi pretojās – ieķērās sēdeklī un ar kājām spiedās grīdā. Pēc neilga laika policistiem izdevās atbrīvot transportlīdzekli.
Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un darbības traucēšanu pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Par šādu pārkāpumu fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 700 eiro.