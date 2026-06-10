Uz Baltkrieviju aizbēgušā Rosļikova vietā darbu Rīgas domē sāk Andrejs Kozlovs
Pēc deputāta pilnvaru anulēšanas Aleksejam Rosļikovam ("Stabilitātei") viņa vietā darbu Rīgas domē sācis Andrejs Kozlovs ("Stabilitātei").
Trešdien notiekošajā galvaspilsētas domes sēdē kā papildu jautājums iekļauts lēmumprojekts par Kozlova ievēlēšanu domes komitejās.
Jau ziņots, ka Rīgas dome maija beigās nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Par deputāta pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija pieci.
Šādu kārtību paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums. Likuma 4. pants nosaka, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem nākamais partijas "Stabilitātei" rindās, kurš ieguvis visvairāk vēlētāju balsu, ir Kozlovs.
Tāpat ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu". Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.