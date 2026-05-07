Arī lietuviešu provokators un noziedznieks Antans Kandrots seko Rosļikova pēdām un “iesprūst” Minskā
Lietuviešu aktīvists Antans Kandrots (saukts par “Celofanas”) apmeties Minskā, sekodams savam latviešu sabiedrotajam Aleksejam Roslikovam. Apstākļi gan ir visnotaļ amizanti.
Kaimiņvalstī ne vienu vien traci sarīkojušais, par finanšu noziegumiem notiesātais aktīvists Antans Kandrots, pazīstams ar segvārdu “Ceļofans”, nu ir apmeties Minskā, sekodams sava latviešu domubiedra, paziņas Alekseja Rosļikova piemēram.
Interesanti, ka Kandrots Minskā ir “iesprūdis”, paziņojot par to, ka it kā nozaudēta pase. No malas tas, protams, izskatās pēc nosacīti viltīga gājiena, lai aizbēgtu no likuma Lietuvā un patvertos Baltkrievijā.
Minska ir kļuvusi par glābiņu ne vienam vien politiķim un aktīvistam no Baltijas valstīm. Varētu spriest, ka tādējādi Baltkrievijā pamazām veidojas Krievijai simpatizējošu Baltijas valstu nīdēju centrs, taču ne visiem šiem aktīvistiem veidojas brālīgas attiecības, kā parāda mūsu pašu Alekseja Rosļikova un aktīvista Romāna Samuļa stāsts.
Kandrotam, kurš tika notiesāts uz četriem gadiem par iepriekš rīkotiem nemieriem pie Lietuvas Seima, tika liegta izceļošana, taču 3. maijā viņš publiskoja demonstratīvu video uzrunu, kurai fonā bija redzama pilsētas Minskas zīme.
Tāpat kā Rosļikova gadījumā, arī Kandrots turpina nepiespiesti tēlot, ka viņa darbības nenozīmē izvairīšanos no tiesas vai soda piederības valstī. Stāstiņš par “pases nozaudēšanu” var būt ērts, gana viegli izspēlējams juridisks triks, lai vilcinātu apelācijas procesu Lietuvā.
Abu satikšanos reiz jau izjauca
Interesanti, ka vēl pirms kāda laika Igaunijas likumsargi izjauca Rosļikova un Kandrota tikšanās plānus Igaunijā, kur abiem bija paredzēts pasākums.
Par notikušo Rosļikovs bija acīmredzami lielā neizpratnē, "Telegram" kanālā viņš publicēja tādus citātus kā: "Esmu taču eiropietis, visas robežas ir vaļā". Soctīklos tikmēr bija novērojams, ka līdzīgi ceļojums aprāvies arī Rosļikova lietuviešu “cīņubiedram”.
Pirms kāda laika Valsts drošības dienests (VDD) arī veicis prokremliskā Rīgas domes deputāta Rosļikova un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" tolaik vēstīja, ka līdzīgu pagaidu liegumu Igaunija noteikusi arī citiem tā laika "Stabilitātei" deputātiem - Svetlanai Čulkovai, Nataļjai Marčenko-Jodko un Igoram Judinam.
Tāpat ziņots, ka šogad jūnijā VDD sāka kriminālprocesu pret Rosļikovu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.
Pērn 16. jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos. VDD jau vairākkārt ar partijas "Stabilitātei!" vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.
Jau ziņots, ka Starptautiskajā meklēšanā izsludinātais Rosļikovs šobrīd neatrodas apcietinājumā, jo ir aizbēdzis uz Baltkrieviju. Viņš pats apgalvo, ka šādu lēmumu pieņēmis, jo Latvijā viņam un ģimenei it kā "pastāvot draudi".
Prokurors aicināja šādus Rosļikova izteikumus vērtēt kritiski.Kad atbildīgās iestādes noskaidros viņa atrašanās vietu, tad tiesa lems par kriminālprocesa izskatīšanas atjaunošanu. Iespējams, ka krimināllietu tiesa izskatīs bez viņa klātbūtnes.
Tiesa februārī bija saņēmusi Rosļikova pieteikumu ar lūgumu ļaut viņam no 8. marta līdz 10. martam izbraukt uz Šveici, lai piedalītos konferencē "Justice pour Tous Internationale". Atļauja tika izsniegta, jo tiesa saņēma apstiprinošus dokumentus no pasākuma rīkotājiem. Prokurors žurnālistiem norādīja, ka pēc šī izbraukuma Rosļikovs nebija ieradies noteiktajā iestādē, lai paziņotu par atgriešanos.
Marta beigās prokurors guva apstiprinājumu, ka Rosļikovs neatrodas Latvijā, un lūdza tiesai mainīt tiesas sēdes laiku. Tiesnese atzina, ka Rosļikovs, lūdzot atļauju izbraukt no valsts, sniedza nepatiesu informāciju un pārkāpa piemēroto drošības līdzekļu nosacījumus - neatgriezās Latvijā un nepaziņoja par savas dzīvesvietas maiņu. Viņa neierašanās uz tiesas sēdi atzīstama par neattaisnotu, līdz ar to tiesa nolēma atslēgt Rosļikovu no videokonferences.