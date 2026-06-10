Latvijas tenisisti Deivisa kausa turnīru Moldovā sāk ar uzvaru pret Azerbaidžānu
Latvijas tenisisti trešdien Moldovā Deivisa kausa Eiropas trešās grupas turnīra spēlē uzvarēja Azerbaidžānu.
Latvja uzvarēja ar 3-0. Pirmajā spēlē Rihards Neimanis, kurš pasaules rangā ieņem 1601. vietu, ar 7-5, 6-0 uzvarēja Kananu Gasimovu (ATP 1871.).
Otrajā cīņā Roberts Štrombahs (ATP 455.) ar 6-3, 6-1 pārspēja rangā neesošo Tamerlanu Azizovu. Dubultspēlē Neimanis un Ēriks Valainis ar 6-7 (5:7), 6-3, 6-4 uzvarēja Azizovu un Gasimovu.
A grupā Latvijas tenisisti tiksies arī ar Īriju un Melnkalni. B grupā spēlē Gruzija, Kosova, Moldova un Ziemeļmaķedonija.
Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs 2027. gada Pasaules otrās grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izkritīs uz 2027. gada ceturto grupu. Spēles notiek māla seguma laukumos.
Februārī Latvijas tenisisti Pasaules otrās grupas "play-off" duelī zaudēja Dominikānai un atkāpās uz Eiropas trešo grupu. Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko kopš 1900. gada organizē Starptautiskā Tenisa federācija (ITF). Sākotnēji tās bija sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet patlaban tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības. Latvijas izlase šajā turnīrā piedalās kopš 1993. gada.