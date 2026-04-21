Kas īsti ir Aleksejs Rosļikovs un kādi ir viņa mērķi Baltkrievijā?
Partijas "Stabilitātei!" nu jau bijušās galvenās sejas Alekseja Rosļikova aizbraukšana uz Minsku un aizmuguriskā apcietināšana Latvijā nav tikai stāsts par viena politiķa kriminālprocesu. Tas ir arī stāsts par to, kā lokāls politisks konflikts pārtop plašākā informatīvā operācijā, kur vienu un to pašu personu iespējams pasniegt gan kā "vajātu opozicionāru", gan kā politisku provokatoru, gan kā noderīgu instrumentu svešas valsts propagandai. Rosļikova gadījums izgaismo ne tikai viņa paša biogrāfijas pretrunas, bet arī to, cik viegli Latvijas iekšpolitiskie satricinājumi tiek pārnesti citā mērogā - Krievijas un Baltkrievijas informatīvajā telpā, kur tie iegūst pavisam citu jēgu.
Viens politiķis, vairāki stāsti
Rosļikova lieta Latvijā attīstās ne tikai tiesiskajā, bet arī simboliskajā plaknē. No vienas puses, viņš ir politiķis, pret kuru ierosināts kriminālprocess un kurš nav ieradies uz tiesas sēdi, tādēļ tiesa nolēmusi viņu apcietināt aizmuguriski un izsludināt meklēšanā. No otras puses, ārpus Latvijas viņš tiek pozicionēts kā "politiķis trimdā", kurš it kā bēg no represīvas sistēmas. Šī dubultā optika pati par sevi nav nejaušība. Tā ir raksturīga videi, kur politiski un juridiski notikumi tiek nekavējoties pārvērsti par ideoloģiskiem naratīviem.
Rosļikova gadījuma atspoguļojums "Telegram" vidē nav epizodisks troksnis, bet gan strukturēts fenomens. Analizējot 700 "Telegram" ierakstus, kuros pieminēts Rosļikovs, 75 kanālos laika periodā no 2018. gada līdz 2026. gada aprīlim, dati atklāj skaidru tendenci: Rosļikovs no perifēra politiķa pakāpeniski kļuvis par regulāru figūru krievvalodīgajā informatīvajā telpā. Ja 2022. gadā viņš minēts 47 ierakstos, 2023. gadā jau 84, 2024. gadā 91, tad 2025. gadā seko straujš lēciens līdz 381 ierakstam. Tikmēr 2026. gadā vien pirmajos mēnešos viņš pieminēts vēl 93 reižu. Šāda dinamikas maiņa liecina, ka runa nav tikai par vietējas nozīmes politiķi, bet par personu, kura kļuvusi informatīvi izmantojama.
Trīs pīķos dzimušais publiskais tēls
Rosļikova publiskais tēls "Telegram" telpā neveidojās vienmērīgi. To noteica konkrēti satricinājuma momenti, kuros notika strauja uzmanības koncentrācija.
Pirmais izteiktais pīķis bija 2025. gada 5. jūnijā, kad Saeimas sēdē, debatējot par jautājumiem, kas skāra krievu valodas lietojumu, Rosļikovs pārgāja uz krievu valodu un paziņoja: "Нас больше, и русский язык - наш язык!" Pēc tam viņš tika izraidīts no sēžu zāles. No vietēja parlamentāra incidenta dažu stundu laikā tapa starptautiski izmantojams propagandas fragments. Vienas dienas laikā tika fiksēts vairāk nekā 50 ierakstu, tostarp Krievijas lielajos "Telegram" kanālos, kuru kopējā auditorija mērāma miljonos. Lokāla epizode tika iepakota vienkāršā, emocionālā un ārēji viegli uztveramā vēstījumā: "Eiropā vajā krievus par valodu."
Otrais kulminācijas punkts sekoja 2025. gada 16. jūnijā, kad Rosļikovs tika aizturēts. "Telegram" telpā tas nekavējoties tika interpretēts kā pierādījums tam, ka politiķis tiek represēts nevis par konkrētiem iespējamajiem likumpārkāpumiem, bet par savu politisko pozīciju. Daļa kanālu ignorēja vai apzināti izpludināja robežu starp juridiskiem faktiem un politisku interpretāciju. Rezultātā sarežģīts tiesisks process tika pārveidots par vienkāršotu stāstu par "varas atriebību".
Trešais pīķis ir 2026. gada aprīļa notikumi, kad Rosļikovs atrodas Minskā, tiesa Latvijā lemj par aizmugurisku apcietinājumu, bet pats politiķis publiski sevi pozicionē kā sava veida trimdinieku. Rosļikovs šo lēmumu komentējis kā sodu par to, ka viņš atrodas Baltkrievijā, Minskā, un ir "par draudzību". Šis formulējums ir būtisks: tas nav tikai personisks aizstāvības arguments, bet arī gatavs propagandas lozungs, kuru viegli pārraidīt pāri robežām.
"Telegram" anatomija: kas runā par Rosļikovu un kāpēc
Analīze ļauj nošķirt vismaz trīs informatīvās sfēras, kurās Rosļikova vārds cirkulē atšķirīgos veidos.
Pirmā ir Baltijas krievvalodīgā "Telegram" vide. Šeit Rosļikovs ir pastāvīgs ziņu objekts, un kanāli viņu apskata gan kritiski, gan simpatizējoši, gan pragmatiski. Šajā laukā viņš ir daļa no iekšēja strīda par to, ko nozīmē "krievvalodīgo interešu aizstāvība" Latvijā un kur beidzas politiskā pārstāvniecība, sākoties ciniskai ekspluatācijai. Šeit viņa tēls vēl nav pilnībā stabilizēts - viņš vienlaikus var būt gan "savējais", gan "nodevējs", gan "gļēvulis", gan "upuris".
Otrā sfēra ir Krievijas federālo megakanālu telpa. Šeit Rosļikovs neparādās bieži, taču, kad parādās, efekts ir nesalīdzināmi lielāks. Analīze rāda, ka lieli kanāli viņu aktivizē galvenokārt krīzes punktos, kad konkrētais gadījums noder plašākam vēstījumam par "rusofobiju", "Eiropas represijām" vai "krievu diskrimināciju Baltijā". Šeit Rosļikovs vairs nav individuāls politiķis ar sarežģītu biogrāfiju; viņš kļūst par ilustrāciju jau iepriekš sagatavotam naratīvam.
Trešā ir skeptiskā, kritiskā un savstarpēji konfliktējošā telpa. Tajā Rosļikova stāsts tiek šķetināts detalizētāk, norādot uz viņa pretrunām, juridiskajiem riskiem un politisko aprēķinu. Tieši šī šķautne ir īpaši nozīmīga, jo tā parāda: pat prokrieviskajā vai krievvalodīgajā vidē viņš nav viennozīmīgs varonis. Tas, savukārt, nozīmē, ka Latvijas informatīvā vide nav reducējama uz mehānisku ārēju propagandas pārņemšanu. Tajā pastāv arī iekšēja konkurence par interpretāciju.
Alekseja Rosļikova vadītā partija "Stabilitātei!" 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu gaidās
Kā viens cilvēks pārtop par "draudu" vai "upuri"
No politiskās komunikācijas viedokļa Rosļikova gadījums ir spilgts "drošībošanas" piemērs. Ar šo jēdzienu parasti saprot procesu, kurā kāds jautājums tiek pasniegts nevis kā parasts politisks strīds, bet kā drošības apdraudējums, kas prasa ārkārtēju reakciju.
Latvijas pusē Rosļikovs tiek uztverts kā persona, kura ar saviem izteikumiem un darbībām var saasināt etnisko spriedzi un kalpot naidīgai ārējai dienaskārtībai. Krievijas un prokrieviskajos naratīvos viss tiek apgriezts otrādi: tur apdraudēta ir nevis Latvijas valsts, bet gan krievvalodīgais cilvēks, kura tiesības tiek it kā sistemātiski ierobežotas. Tādējādi viena persona vienlaikus tiek "drošībota" divos pretējos virzienos. Vienā stāstā viņš ir drauds, otrā - upuris. Abos viņš kļūst par simbolu, kas pārsniedz savu individuālo nozīmi.
Šis ir viens no iemesliem, kādēļ Rosļikova lieta sabiedriskajā telpā ir tik sprādzienbīstama. Tā nepieder tikai tiesībsargājošo iestāžu kompetencei. Tā nonāk zonā, kur katra darbība - aizturēšana, aizliegums izceļot, neierašanās uz tiesu, preses konference Minskā - uzreiz kļūst par politiska kara munīciju.
Minska kā simbols, ne tikai ģeogrāfija
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka Rosļikovs nonāca tieši Minskā, nevis, piemēram, kādā neitrālā jurisdikcijā. Šī izvēle nav politiski neitrāla. Baltkrievija mūsdienu Eiropas politiskajā uztverē nav tikai vēl viena valsts, tā ir Krievijas sabiedrotā un autoritāra režīma telpa. Līdz ar to Minska kā patvēruma vieta automātiski rada noteiktu simbolisko fonu.
Tomēr šī izvēle ir arī komunikatīvi izdevīga. Atrodoties Minskā, iespējams uzturēt zināmu distanci no Maskavas un vienlaikus signalizēt par piederību "alternatīvai telpai", kas it kā nav tieši Krievija, bet arī nav Rietumi. Tas rada šķietamu starpstāvokli, ko var izmantot pašattaisnojumam: es neesmu bēdzis pie Kremļa, esmu politiķis, kurš meklē drošību tuvākā telpā. Taču kritiķiem šāda atšķirība ir maznozīmīga, jo Baltkrievijas politiskais režīms un tā ģeopolitiskā orientācija neatstāj daudz vietas interpretācijas nevainībai.
Vai Rosļikovs ir aktors, instruments vai abi reizē
Jautājums, kas caurstrāvo saturu, ir vienlaikus vienkāršs un neērts: vai Rosļikovs pats vada šo procesu, vai arī viņš ir process, kuru vada citi?
Vienkāršas atbildes šeit nav. No vienas puses, daudz kas liecina par apzinātu politisko performanci. Saeimas epizode ar pāreju uz krievu valodu bija maksimāli pieskaņota mediju uzmanībai, viegli citējama un starptautiski pārnesama. Tā izskatījās pēc notikuma, kas radīts ne tikai iekšpolitiskai auditorijai, bet arī tālākai izplatīšanai. No otras puses, nav izslēdzams, ka konkrētos brīžos Rosļikovs vienlaikus ir arī sistēmas, apstākļu un lielāku informatīvu mehānismu produkts.
Tieši šī divējādība padara viņu tik noderīgu dažādiem spēlētājiem. Ja viņš būtu pilnīgi margināls un neinteresants, viņu neizmantotu. Ja viņš būtu pilnīgi konsekvents ideoloģisks līderis, viņa stāstu būtu grūtāk pielāgot dažādām vajadzībām. Taču pretrunīga persona, kurai ir gan lokāls politisks svars, gan dramatiskas biogrāfijas elementi, gan konflikts ar valsts institūcijām, ir ideāls materiāls informatīvai amplifikācijai.
"Stabilitātei!" beigu sākums
Norises ar Rosļikovu neizbēgami ietekmē arī viņa līdzšinējo politisko projektu. Lai arī viņa izveidotā partija "Stabilitātei!", kas līdz šim lielā mērā paļāvās tieši uz Rosļikova aktivitātēm, ieguvusi jaunu vadītāju, līdzšinējā pieredze šai partijai liedz prognozēt ilgu mūžu. Šis vērtējums ir nozīmīgs ne tikai partijas nākotnes dēļ, bet arī tāpēc, ka tas izgaismo Rosļikova lomu: viņš nebija tikai viena seja komandā, viņš bija pats zīmols, ap kuru projekts tika būvēts.
Kad šāda tipa partija zaudē savu centrālo figūru, tā nereti zaudē arī jēgu. Tas īpaši raksturīgs populistiskiem un protestu kapitālā balstītiem spēkiem, kuru identitāte ir cieši sasaistīta ar vienu emocionāli uzlādētu līderi. Līdz ar to Rosļikova lieta nav tikai individuāla izkrišana no Latvijas politiskā lauka, tā ir arī indikācija tam, cik trausli ir veidojumi, kas balstās personības rezonansē, nevis ilgtermiņa institucionālā struktūrā.
Ko šis gadījums pasaka par Latviju
Svarīgākais secinājums nav tikai par Rosļikovu, bet par Latviju kā informatīvi ievainojamu vidi. Šis gadījums demonstrē vairākas nepatīkamas patiesības.
Pirmkārt, jebkurš skaļš iekšpolitisks incidents Latvijā var tikt gandrīz acumirklī integrēts ārējā propagandas ciklā. Otrkārt, vietējā krievvalodīgā informatīvā vide nav homogēna, taču tieši tās daudzslāņainība ļauj ārējiem spēlētājiem izraudzīties un pastiprināt sev izdevīgākos vēstījumus. Treškārt, juridiskie procesi paši par sevi vairs nav tikai juridiski procesi - tie kļuvuši par publiskās cīņas notikumiem, kur katra detaļa tiek izmantota simboliskai interpretācijai.
Rosļikova gadījums parāda, cik grūti demokrātiskai valstij vienlaikus aizsargāt tiesisko kārtību un neiekrist slazdā, kur katra likumīga darbība tiek pārvērsta propagandas pierādījumā par "represijām". Tieši šeit atrodas mūsdienu hibrīdās informatīvās vides smaguma punkts: realitāti vairs nenosaka tikai fakti, bet arī ātrums, ar kādu fakti tiek pārkodēti naratīvos.
Vairāk nekā viens cilvēks
Rosļikovs var izrādīties politiski pārrēķinājies aktors. Viņš var izrādīties cilvēks, kurš apzināti radīja sev mocekļa tēlu. Viņš var būt arī persona, kura pati noticējusi savai lomai. Taču analītiski svarīgākais ir kas cits: viņa lieta demonstrē sistēmu, nevis tikai raksturu.
Tā ir sistēma, kurā lokāls politiķis dažu stundu laikā kļūst par starptautisku simbolu. Sistēma, kurā tiesas lēmums kļūst par "Telegram" notikumu. Sistēma, kurā viena frāze parlamentā var pārtapt miljonos skatījumu ārpus valsts robežām. Un sistēma, kurā sabiedrībai vienlaikus jāspēj domāt juridiski, politiski un medijpratīgi.
Šajā ziņā Rosļikova gadījums nav izņēmums. Tas ir koncentrēts piemērs tam, kā darbojas mūsdienu hibrīdā informācijas telpa - ar tās spēju personificēt konfliktus, "drošībot" identitātes un pārvērst nacionāla līmeņa strīdu ģeopolitiski izmantojamā stāstā.