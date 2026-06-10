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Sabiedrība
Šodien 17:32
"Mūsu mīļais Jančuks šorīt ir devies mākoņos" - mūžībā aizsaukts mūziķis Džonijs Salamanders
Trešdienas rītā mūžībā devies ģitārists Džonijs Salamanders jeb Jānis Gūža, liecina tuvinieku paziņojums sociālajos tīklos.
"Mūsu mīļais Johnny Salamander, mūsu mīļais Jančuks šorīt ir devies mākoņos pie citiem ģitāras virtuoziem. Kā jau īsts vikingu pēctecis viņš gribēja aiziet ugunī, " rakstīts paziņojumā.
Atvadīšanās no mūziķa notiks sestdien, 13. jūnijā, plkst. 13.00 Rīgas Krematorijā, Varoņu ielā 3. Tuvinieki aicina uz atvadīšanos ierasties, līdzi ņemot vienu ziedu.
Tāpat ģimene izsaka pateicību visiem par sniegto atbalstu un līdzjūtību.