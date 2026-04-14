"2,8 miljoni četros gados." Rosļikovs baltkrievu presei dižojas, cik dārgi izmaksājis Latvijai kā deputāts
Ar skandaloziem izteikumiem Minskā klajā nācis bijušais partijas “Stabilitātei!” līderis un Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, kurš intervijā slavēja Baltkrieviju kā valsti, kas esot “15 gadus priekšā”, un vienlaikus izteicās arī par sev nodrošināto komfortu Latvijā.
Rošlikovs, sniedzot interviju televīzijas “Pirmais informatīvais” korespondentei Anastasijai Benedisjukai, paziņoja, ka Baltkrievija ir viņa mazā dzimtene un, iespējams, arī viņa nākotne. Jo tur “olas maksā 1 eiro, karstais ūdens ir 10 reizes lētāks nekā Rīgā, un tā ir valsts, kas ir 15 gadus priekšā”.
Vienlaikus intervijā viņš pastāstīja arī par savu dzīvi Latvijā. “Ja es gribētu komfortu, tad, iespējams, tomēr paliktu Latvijā un balsotu tā, kā man liktu. Jo personīgi mans nodrošinājums ir apmēram… tagad parēķināšu… 2 miljoni 800 [tūkstoši] četru gadu laikā. Jā, tas ir, nu, jūs saprotat, viņi mūs diezgan dāsni apber, lai mēs justos komfortabli. Tas ir manas politiskās darbības nodrošinājums, es nerunāju par algām. Man ir divi šoferi, divas personīgās automašīnas.”
Rosļikovs Minskā sūdzas par "vajāšanu", bet vienlaikus lielās ar 2,8 miljonu eiro uzturēšanu un diviem personīgajiem šoferiem Latvijā. https://t.co/lD7IprnMyF pic.twitter.com/eMiCUNeULg— Leonīds Jākobsons (@Jakobson_L) April 14, 2026
Pēc politiķa teiktā, “tev rada tik komfortablus un unikālus apstākļus, ka tu principā pēc kāda laika vienkārši sāc jukt prātā.”
Rosļikovs pauda viedokli, ka daudzi politiķi balso noteiktā veidā, jo nevēlas zaudēt sev nodrošinātās privilēģijas un komfortu. “Tikai tad, ja tev iekšēji ir kaut kāds citādi noregulēts kompass, tu vari tam visam pretoties. Bet lielākā daļa diemžēl padodas kārdinājumam un paliek tur.”
Kā ziņots, Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā ceturtdien nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Prokurors paziņoja žurnālistiem, ka par šiem notikumiem iepriekš nebija informēts.
Kā ziņots, Rosļikovu tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Apsūdzētais 2025. gada 4. jūnijā, būdams Saeimas deputāts ar nodomu izraisīt nacionālo un etnisko naidu un nesaticību starp krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, sociālajos tīklos publicēja videoierakstus un to paskaidrojošus aprakstus, kuros krievu valodā, prokuratūras ieskatā, apzināti tendenciozi un nepatiesi informēja gan par konkrēto lēmuma projektu, interpretējot to kā neonacisma izpausmi, gan par 2025. gada 5. jūnijā plānoto Saeimas sēdi, kurā tas tiks skatīts.
Videoierakstos apsūdzētais apzināti iekļāva Krievijas propagandas medijos tradicionāli lietotos nepatiesos apgalvojumus par neonacismu Latvijā, uz nesaticību provocējošus, naidīgi vērstus apgalvojumus par Latvijā veiktu krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un apspiešanu, kā arī pauda nepatiesus apgalvojumus par pilnīgu krievu valodas lietošanas aizliegumu Latvijas krievvalodīgajiem, uzsverot, ka šī būs "cīņa starp cilvēcisko un zvērisko", informēja prokuratūrā.