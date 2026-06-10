Latvijā gaidāms stiprs pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un krusu.
Sabiedrība
Šodien 17:06
Sinoptiķi prognozē bīstamus laikapstākļus Latvijā: izsludināts oranžais brīdinājums par postošu negaisu
Ceturtdien, 11. jūnijā, dienas vidū Latvijas centrālajos un austrumu novados gaidāms stiprs pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un krusu, tādēļ izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).
Brīdinājums būs spēkā no ceturtdienas plkst. 12.00 līdz piektdienas, 12. jūnija, plkst. 01.00. Negaisa laikā valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāmas ļoti stipras lietusgāzes un krasas vēja brāzmas, kas sasniegs 20-24 metrus sekundē. Tāpat gaidāma krusa, un vietām pastāv lielgraudu krusas iespējamība.
Kā liecina LVĢMC informācija, valsts rietumu daļā vienlaikus spēkā ir dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisu. Attīstoties meteoroloģiskajai situācijai, brīdinājumu informācija var tikt precizēta.
Atbildīgie dienesti aicina iedzīvotājus negaisa laikā pēc iespējas meklēt patvērumu slēgtās telpās un sekot atbildīgo institūciju norādījumiem, kā arī parūpēties par mājdzīvniekiem.