Nedēļas jaunumi "Tet+" - izcila drāma, pašmāju humors un turku kaislības
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties drāmu "The President’s Cake", pašmāju humora izrādi "Četri brāļi. Superšovs" un turku seriālu "Viena mīla".
Apņēmīgais ceļojums
Kamēr cilvēki deviņdesmito gadu Irākā cenšas izdzīvot, deviņgadīgā Lamija ir izvēlēta, lai pagatavotu torti prezidenta dzimšanas dienas svinībām.
Baiļu un trūkuma pilnā vidē, kur pamata sastāvdaļas ir gandrīz neiespējami atrast, Lamija dodas apņēmīgā ceļojumā pa lielo pilsētu, meklējot olas, miltus un cukuru. Kopā ar savu vecmāmiņu, uzticamo draugu Saīdu un savu mājas gaili Hindi viņa sastop tirgotājus un policistus. Filma "The President’s Cake", kas šā gada Kannu kinofestivālā ieguva "Camera d’Or" un skatītāju balvu, kā arī ir Irākas oficiālais pieteikums Amerikas Kinoakadēmijas balvai kategorijā "Labākā starptautiskā filma", iemieso nevainību, iztēli un iekšējo spēku.
Kurš labākais?
Četri brāļi, četri komiķi, četri Kozlovski – Kozmens, Oskars, Juris un Jānis – metas improvizācijā. Viņi tiekas ar atpazīstamām personībām, saspēlējas ar skatītājiem, performē stand-up žanrā un sacenšas galvu reibinošos izaicinājumos, lai noskaidrotu, kurš no brāļiem ir labākais.
Dažādās pasaulēs
Seriāls "Viena mīla" ir stāsts par mīlestību, kultūru atšķirībām un ģimenes vērtībām.
Tas ir viens no pēdējo gadu viskarstāk apspriestajiem turku seriāliem – dramatisks, emocionāli piesātināts un sociāli ļoti jūtīgs stāsts par divām ģimenēm, kuras dzīvo vienā valstī, bet divās pilnīgi atšķirīgās pasaulēs. Kivildžima ir kā modernās Turcijas simbols – izglītota, stingra, pašpārliecināta sieviete, kura audzinājusi meitas ar pārliecību, ka viņām jābūt neatkarīgām. Viņas pasauli satricina fakts, ka vecākā meita Doga ieprecas konservatīvā ģimenē, kur sievietes loma tiek uztverta pavisam citādi…