6 tonnas smagās "Flamingo" raķetes trieciens Čeboksaros atklāj milzīgu Krievijas problēmu
Ukrainas spārnoto raķešu trieciens ieroču rūpnīcai Čeboksaros kļuvis par jaunu signālu Krievijai, uzskata vācu militārais eksperts.
Vācu militārais analītiķis Julians Repke no laikraksta "Bild" paziņoja, ka Ukrainas uzbrukums Čeboksaros demonstrēja Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas neveiksmi. Pilnībā funkcionējoša pretgaisa aizsardzības sistēma lielākajā daļā Krievijas nepastāv.
Viņš norāda, ka 10 jūnija rītā Ukraina Čeboksaros uzbruka ieroču rūpnīcai ar vismaz divām pašas izstrādātām FP-5 "Flamingo" 12 metru garajām spārnotajām raķetēm (svars 6 tonnas, spārnu platums 6 metri).
Die ukrainische Armee hat heute Morgen eine Waffenfabrik in der russischen Stadt Tscheboksary mit mindestens zwei selbst entwickelten Marschflugkörpern vom Typ FP-5 „Flamingo“ angegriffen.— Julian Röpcke 🇩🇪🤝🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 10, 2026
➡️Videoaufnahmen zeigen den Anflug der großen langsamen Objekte über 900 km russischen… pic.twitter.com/IKG88ggbUB
Video, raksta Repke, rāda, ka lielie un relatīvi lēnie mērķi spēja pārvietoties aptuveni 1000 kilometru attālumā Krievijas gaisa telpā.
"Šī uzbrukuma panākumi liecina, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība lielās valsts daļās praktiski nepastāv vai arī ir veiksmīgi apspiesta," norāda militārais eksperts.
Repkes galvenais secinājums ir tāds, ka, ja šādi objekti sasniedz Čeboksarus, tas nozīmē, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma vai nu praktiski neatrodas ievērojamā valsts teritorijas daļā, vai arī ir veiksmīgi apspiesta.
Čeboksari atrodas tālu no Ukrainas robežas, un pats fakts, ka tur tika uzbrukts militārajam objektam, liecina par jaunu realitāti: Krievijas aizmugure vairs nav droša zona. Un, ja pretgaisa aizsardzības sistēmas nespēj pārtvert pat lielus mērķus šādā maršrutā, tas apšauba rūpnīcu, naftas pārstrādes rūpnīcu, lidlauku un loģistikas centru aizsardzību visā valstī.
Jau vēstīts, ka Ukraina 10. jūnija rītā uzbruka Krievijas militārajai rūpnīcai "VNIIR-Progress" Čeboksaros. Notika triecieni arī pa naftas pārstrādes rūpnīcu Samarā.
Raķešu "Flamingo" trāpījumu rūpnīcai vēlāk apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mēs turpinām vērst Ukrainas tāldarbības sankcijas pret Krievijas militārajiem objektiem un naftas rūpniecību. Konkrēti, šonakt Ukrainas "FP-5 Flamingo" trāpīja militārajā rūpnīcā Čeboksaros, kas okupantu armijai piegādā detaļas droniem un raķetēm. Paldies Ukrainas Bruņotajiem spēkiem par precizitāti!" savā "Telegram" kanālā ierakstīja Zelenskis.
Rūpnīca "VNIIR-Progress" ražo elektromehāniskās piedziņas, hidrauliskās sistēmas un vadības blokus smagajai militārajai tehnikai, sākot no pašgājējām haubicēm līdz raķešu sistēmām "Iskander".
Abām rūpnīcām Ukraina devusi triecienus arī agrāk.