Sabiedrība
Šodien 05:53
VIDEO: no Latvijas aizbēgušā Alekseja Rosļikova izteikumi par Baltkrieviju pārsteidz
Partijas "Stabilitātei!" nu jau bijušā galvenā seja Aleksejs Rosļikovs, kurš aizbēga uz Minsku, intervijā vietējam medijam Baltkrieviju nodēvēja par "provinci" un salīdzināja dzīvi šajā valstī ar Latvijas cietumu.
Intervijā Baltkrievijas valsts kanāla propagandistiem viņš divreiz aizvainoja valsti, kurā nolēma lūgt politisko patvērumu.
Vispirms intervētāja viņam pajautāja, kāpēc izvēlējās Baltkrieviju, ja viņš aizstāv krievu valodu un loģiskāk būtu pārcelties uz Krieviju. Rosļikovs savu izvēli pamatoja ar to, ka "pats esot provinciālis".
Minska pēc viņa teiktā sanāk kā sādža ar zemām ēkām, un pie tādas atmosfēras viņš esot pieradis.
Taču ar to salīdzinājumi nebeidzās. Rosļikovs paziņoja, ka atrašanās Minskā bez ģimenes esot līdzīga tai šķirtībai no tuviniekiem, kāda būtu Latvijas cietumā.
"Tas ir pilnīgi tas pats," teica vēl pagaidām esošais Rīgas domes deputāts.