Paziņots, kas notiks ar sabiedriskā transporta pasažieriem Latvijas gaisa telpas apdraudējuma gadījumā
Satiksmes ministrija sniegusi skaidrojumu par to, kas gaisa telpas apdraudējuma gadījumā notiks ar sabiedriskā transporta pasažieriem.
Gaisa telpas apdraudējuma gadījumā sabiedriskā transporta pasažieri netiks atstāti uz ceļa vietā, kur transportlīdzeklis apstājas, bet, beidzoties apdraudējumam, reiss tiks pabeigts, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā (SM). To paredz SM sagatavotās vadlīnijas resora institūcijām un kapitālsabiedrībām, tostarp arī reģionālajam sabiedriskajam transportam, rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā Latvijas Austrumu pierobežas novados. Vadlīnijās noteikta pakalpojuma sniedzēja rīcība, tostarp pasažieru informēšana.
SM valsts sekretārs Andulis Židkovs skaidro, ka gaisa telpas apdraudējuma gadījumos drošība ir pats galvenais, tāpēc gan pārvadātājiem un to darbiniekiem, gan pasažieriem, ir jāzina, kā rīkoties. Sabiedriskajā transportā - reģionālajos autobusos un vilcienos to vadītāji informēs pasažierus. "Svarīgākais, kas tādos gadījumos ir jāpatur prātā pasažieriem - neviens netiks atstāts uz ceļa vai vietā, kur apstājies vilciens", uzsver Židkovs.
Oranžā brīdinājuma laikā apdraudētajā teritorijā, saskaņā ar vadlīnijām reisi netiek uzsākti un transportlīdzekļi teritorijās neiebrauc. Situācijās, kad nav tiešu acīmredzamu apdraudējumu - reiss turpinās, ja no apdraudētās zonas var izbraukt līdz 20 minūšu laikā. Ja tas nav iespējams, transportlīdzeklis brauc līdz tuvākajai vietai, kur pasažieri un apkalpe var patverties, paredz vadlīnijas.
Dzelzceļa satiksmē, ja iespējams, tiek organizēta evakuācija uz stacijas uzgaidāmajām telpām. Vilciena vai autobusa vadītājs informē pasažierus par transportlīdzekļa turpmāko virzību.
Pēc apdraudējuma atcelšanas pārvadājumi maršrutos tiek turpināti, pasažieri netiek atstāti uz ceļa vai vietā, kur autobuss apstājies, norādīts vadlīnijās.
SM izstrādātās vadlīnijas sagatavotas, balstoties uz valstī spēkā esošo normatīvo regulējumu. Svarīgi ņemt vērā, ka mainīgajos apstākļos, vadlīnijas tiek precizētas, primāri domājot par iedzīvotāju drošību, norāda SM.