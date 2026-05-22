Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" noliek ULEB Eirolīgas čempiones kroni
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars piektdien netika pieteikts ULEB Eirolīgas pusfināla mačam, kurā viņa pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" piedzīvoja zaudējumu un nolika čempiones pilnvaras.
Atēnās notiekošā finālčetrinieka turnīra pusfināla spēlē "Fenerbahce" ar rezultātu 61:79 (12:18, 12:15, 17:23, 20:23) zaudēja Pirejas "Olympiacos".
Stambulas komandā 17 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Tarikam Biberovičam, 16+7 šajos rādītājos iekrāja Telens Hortons-Takers, bet 10+5 un sešas rezultatīvas piespēles bija Veidam Boldvinam.
Uzvarētājiem 17 punktus guva Aleks Pīterss, 16 punkti bija Sašam Vezenkovam, 15 guva Tailers Dorsijs, bet seši punkti un 13 bumbas zem groziem bija Nikolam Milutinovam.
Plkst. 21 otrā pusfinālā "Valencia" stāsies pretī Madrides "Real", kuras sastāvā sezonas sākumā nepilnu minūti laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds. Turnīru tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Go3 Sport 1".
Svētdien fināls sāksies plkst. 21, bet bronzas medaļu mačs netiks šogad izspēlēts.
Šosezon pirmajā duelī Stambulas komanda bija pārāka ar 88:80, bet otrajā cīņā marta vidū pārliecinošu uzvaru ar 104:87 izcīnīja "Olympiacos" basketbolisti.
Ceturtdaļfinālā Stambulas komanda ar 3-1 guva panākumu pār Kauņas "Žalgiris". "Olympiacos" basketbolisti ar 3-0 uzvarēja "Monaco".
Regulārajā sezonā "Olympiacos" ar bilanci 26-12 ieņēma pirmo vietu, kamēr "Fenerbahce" ar 24 uzvarām 38 mačos ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Tikmēr "Valencia" un "Real" šosezon tikušās jau sešas reizes. Abos Spānijas čempionāta mačos, Spānijas kausa izcīņas pusfinālā pārāki bijuši madridieši, bet Spānijas Superkausa izcīņā pie panākuma tika Valensijas komanda. Divās Eirolīgas cīņās vienības uzvarējušas pa reizei.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".