Iespējamā dronu draudu situācijā Preiļu novads pārtrauks publiskos pasākumus. To paredz jaunās vadlīnijas
Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma situācijā Preiļu novadā pārtrauks publiskos pasākumus gan telpās, gan ārpus tām, paredz pašvaldībā izstrādātās vadlīnijas gadījumiem, kad tiek saņemti šūnu apraides paziņojumi par šādu apdraudējumu.
Vadlīnijas paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību.
Saskaņā ar vadlīnijām, ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu ir izziņots ārpus darba laika un līdz plkst. 6.30 nav paziņots par apdraudējuma beigām, izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumi nenotiek.
Ja līdz plkst. 8 ir saņemts paziņojums par apdraudējuma gaisa telpā beigām, tad visās pašvaldības izglītības iestādēs mācību process notiek klātienē un izglītojamo nogādāšanu līdz izglītības iestādei un no izglītības iestādes nodrošina vecāki.
Ja apdraudējums tiek atcelts pēc plkst. 8.01, tad katrs iestādes vadītājs pēc apdraudējuma atcelšanas pieņem lēmumu par mācību procesa organizēšanu - mācību process nenotiek vai tiek organizēts attālināti. Ja konkrētajā dienā plānots centralizētais eksāmens, izglītības iestādes rīcību nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūras vadlīnijas par centralizēto eksāmenu norisi ārkārtas situācijās. Izglītības iestādes par konkrētās dienas mācību procesa organizāciju informē izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu saņemts izglītojamo pārvadājuma laikā, tad pašvaldības transportlīdzekļa vadītājs turpina maršrutu līdz izglītības iestādei, informējot iestādes vadītāju par izglītojamo nogādāšanu. Skolēnus sagaida atbildīgais izglītības iestādes personāls un bērni uzturas telpās līdz paziņojumam par apdraudējuma beigām. Savukārt vecāki tiek informēti par bērnu atrašanās vietu un turpmāko rīcību.
Ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu tiek saņemts laikā, kad izglītības iestādēs noris mācību process, izglītības iestādes aptur mācību procesu uz apdraudējuma laiku, ievērojot atbildīgo dienestu norādījumus un drošības pasākumus. Tāpat iestādēm jānodrošina saziņa ar izglītojamo vecākiem un jāinformē par ieteikumu nedoties pēc bērniem uz izglītības iestādi, ja apdraudējums turpinās. Šādā situācijā izglītības iestādes organizē personāla un izglītojamo uzskaiti.
Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Pēc paziņojuma par apdraudējuma atcelšanu atsāk mācību procesu un izglītojamo pārvadājumus.
Ja līdz izglītības iestādes darba laika beigām nav paziņots par apdraudējuma beigām, iestādes vadītājs nodrošina izglītības iestādē esošo izglītojamo drošības uzraudzību līdz apdraudējuma beigām vai līdz brīdim, kad atbildību pārņem vecāks vai likumiskais pārstāvis.
Ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu izziņots pirms publiska pasākuma sākuma, āra publiskie pasākumi tiek atcelti vai pārcelti. Savukārt telpās notiekošie pasākumi izvērtējami individuāli, ņemot vērā drošības prasības un operatīvo dienestu rekomendācijas, paredz vadlīnijas. Noteikts arī pienākums pasākuma organizatoram informēt dalībniekus un apmeklētājus par turpmāko rīcību.
Ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu saņemts publiska pasākuma laikā, āra pasākums nekavējoties tiek pārtraukts un uzaicinātie dalībnieki tiek novirzīti uz tuvākajām drošajām telpām vai patveršanās vietām. Savukārt pasākumos telpās uzaicinātie viesi un apmeklētāji paliek telpās, pārvietojas prom no logiem un stiklotām virsmām un ievēro organizatoru un operatīvo dienestu norādījumus. Arī šajā gadījumā pasākuma organizators nodrošina informācijas apriti.
Jau ziņots, ka Nacionālās drošības padome aicinājusi pašvaldību civilās aizsardzības komisijas un atbildīgās dažādu nozaru institūcijas izstrādāt rīcības vadlīnijas gaisa telpas apdraudējuma situācijā.
Padome uzsver dienestu efektīvas civilās un militārās sadarbības regulāru pilnveidi, lai nodrošinātu operatīvu informācijas plūsmu un sabiedrības informētību apdraudējuma gadījumā.