Kāpēc dronu nevar vienkārši notriekt? Sprūds skaidro NATO iznīcinātāju lomu
Brīdī, kad gaisā ir NATO iznīcinātāji, nevar tikt izmantoti ložmetēji, pārtvērējdroni, vadāmās raķetes, jo ir risks, ka, šaujot pa dronu, var tikt notriekts iznīcinātājs – TV24 raidījumā “Ziņu TOP5”, komentējot neseno apdraudējumu ar dronu austrumu pierobežā, skaidro bijušais aizsardzības ministrs, Saeimas deputāts Andris Sprūds (PRO).
Sprūds stāsta, ka līdz 2024.gadam NATO iznīcinātāji nebija gatavi celties gaisā un notriekt dronus. “Pēc incidenta ar Gaigalavas dronu (2024.gada septembrī Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas bezpilota lidaparāts - “Shahed” tipa drons) NATO bija gatavi iesaistīties. Arī pirms vairākām nedēļām, kad bija Rēzeknes gadījums, arī tad NATO iznīcinātāji bija gaisā un arī tad drons bija NATO iznīcinātāja mērķī, bet nebija dubultā verifikācija, kas nozīmē, ka dronu redz ne tikai ar radariem, bet šajā gadījumā – arī pilots ar savu aci,” skaidro bijušais ministrs.
Vai dronam otrdien izdevās pārlidot Latvijai nepamanītam un vai tas varētu būt bijis tas pats drons, ko notrieca Igaunijā, Sprūds pieļauj šādu iespēju un piebilst: “Jo drons lido ilgstošāk, jo vieglāk noteikt tā trajektorijas, saprast, ka tieši tas ir drons, ka šī skaņa nenāk no kāda cita objekta. Papildus tam nāk klāt NATO spēja identificēt. Šī spēja ir gan iznīcinātāju radaros, gan, kā jau teicu, pilota acs ir tā, kas vienlaikus var pateikt vizuāli, ka ir panākts drons un tad šī notriekšana notiek. Nešauj jau vienkārši pa kaut kādu punktu, kas gaisā pārvietojas…”
Pēdējā laikā Latvijā arvien biežāk tiek izsludināti brīdinājumi par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Tā, piemēram, otrdien šūnapraides paziņojumi tika izsūtīti vairāku Latgales un Vidzemes novadu iedzīvotājiem. Dažviet Latgalē cilvēki tos saņēma pat divreiz — ap pusdienlaiku un vēlāk pievakarē. Lai gan brīdinājumi aptvēra plašu teritoriju — no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm — Nacionālie bruņotie spēki nav apstiprinājuši, ka otrdien Latvijas gaisa telpā patiešām būtu ielidojis drons.