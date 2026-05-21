Polijas aizsardzības ministrs: Ukrainai dronu uzbrukumos jābūt precīzākai
Ukrainai, veicot dronu uzbrukumus, vajadzētu būt precīzākai, pavēstījis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
"Ukrainai šajā ziņā, protams, jābūt precīzākai, lai neradītu iemeslu Krievijas provokācijām," trešdien preses konferencē Tallinā sacīja ministrs "Mūsu teritorijas nedrīkst pārkāpt, tās nedrīkst apdraudēt," norādīja Kosiņaks-Kamišs.
Līdzīgu nostāju ministrs dienu iepriekš pauda preses brīfingā Varšavā.
"Ukrainai - un par to runā arī militārie spēki un NATO - ir daudz precīzāk jāizvēlas savi mērķi, lai tas neapdraudētu NATO valstu drošību," sacīja ministrs.
Krievija šādus incidentus varētu izmantot saviem mērķiem - gan propagandai, gan hibrīdkara eskalācijai un pastiprināšanai, brīdināja ministrs.
Ministrs uzsvēra, ka viņš saprot Ukrainas taktiskos mērķus karā, tomēr norādīja, ka tas neatbrīvo no atbildības par sabiedroto drošību.
Pēdējo nedēļu laikā Baltijas valstu gaisa telpā ielidojuši vairāki Ukrainas droni.
Otrdien drons tika notriekts Igaunijas dienvidu daļā.
Ukraina atvainojās Igaunijai par incidentu ar dronu, kas noticis, Krievijai pielietojot elektroniskās karadarbības sistēmas, otrdien apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs.
"Krievija turpina novirzīt Ukrainas dronus uz Baltijas valstīm, izmantojot savus elektroniskās karadarbības līdzekļus. Un Maskava to dara mērķtiecīgi līdz ar propagandas intensificēšanu," norādīja Tihijs.
"Mēs atvainojamies Igaunijai un visiem mūsu Baltijas draugiem par šādiem netīšiem incidentiem," apliecināja ministrijas pārstāvis.