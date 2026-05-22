Traģiska iemesla dēļ pēkšņi demisionē ASV nacionālās izlūkošanas direktore Talsi Gabarda
ASV nacionālās izlūkošanas direktore Talsi Gabarda piektdien pēkšņi paziņojusi par atkāpšanos no amata.
45 gadus vecā Amerikāņu Samoa dzimusī politiķe, kas ir Ukrainai palīdzības sniegšanas pretiniece, šajā amatā tika apstiprināta 2025. gada februārī. Viņa ir pazīstama kā ASV prezidenta Donalda Trampa kaismīga atbalstītāja.
Par demisijas iemeslu Gabarda norādījusi sava vīra Eibrahama saņemto diagnozi par agresīvu kaulu vēzi. "Es nevaru ar labu sirdsapziņu lūgt viņu cīnīties vienam pašam, kamēr es turpinu ieņemt šo ar augstām prasībām apveltīto un laiku paņemošo amatu," viņa paziņojusi. Demisija stāsies spēkā 30. jūnijā.
Ar režisoru un redaktoru Eibrahamu Viljamsu viņa apprecējās 2015. gadā.
Gabarda, kas bija Demokrātu nacionālās komitejas vicepriekšsēdētāja no 2013. līdz 2016.gadam un Pārstāvju palātas locekle no šīs partijas no 2013.gada 3.janvāra līdz 2021.gada 3.janvārim, Demokrātisko partiju pameta 2022.gada oktobrī un pievienojās to konkurentiem republikāņiem. Viņa ilgi ir bijusi izolacionistiskas ārpolitikas piekritēja un atbalstījusi vairākas sazvērestības teorijas. Gabarda 2022.gadā izteica nepatiesus apgalvojumus par ASV sponsorētām bioloģisko ieroču laboratorijām Ukrainā. Šādi apgalvojumi bija Krievijas propagandas sastāvdaļa, Maskavai cenšoties attaisnot iebrukumu Ukrainā.